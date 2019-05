Bill de Blasio is de 24ste Democratische presidentskandidaat: ‘Trump moet gestopt worden’

De Blasio komt met zijn vrouw Chirlane McCray aan bij ABC TV voor een interview over zijn kandidatuur. Beeld AFP

De progressieve De Blasio liet er in een video geen misverstand over bestaan waarom hij meedoet. Met een sterk anti-Trumpiaanse boodschap wil hij het Democratische electoraat voor zich winnen.

‘Donald Trump moet gestopt worden’, aldus de burgemeester. ‘Ik heb hem eerder verslagen en ik zal het weer doen.’ Ook beloofde hij Amerika's rijken en de grote bedrijven aan te pakken. Trump reageerde meteen. ‘Hij is lachwekkend', twitterde de president. ‘Als je van hogere belastingen houdt en criminaliteit, dan hij is jouw man. NYC haat hem.’

Met zijn kandidatuur probeert de 58-jarige burgemeester van Amerika’s grootste stad duidelijk een grotere rol te spelen in de Democratische Partij. Toen hij vijf jaar geleden aantrad, leek die rol ook voor hem weggelegd. De Blasio, getrouwd met een zwarte Amerikaanse, was populair. Politieke problemen in zijn eerste jaren als burgemeester en de opkomst van andere politici in de linkervleugel van de partij zorgden er echter voor dat de ster van De Blasio verbleekte.

Bill de Blasio presenteerde in april een omvangrijk plan om in New York met klimaatverandering om te gaan. Beeld Getty Images

De grote vraag is of het De Blasio nu wél zal lukken om een prominente plaats te verwerven in de partij, gezien de grote concurrentie van andere progressieve kandidaten die zich al in de presidentsstrijd hebben geworpen. Onder hen zijn de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Ook moet de burgemeester opboksen tegen voormalig vicepresident Joe Biden die, hoewel de campagne nog moet beginnen, alle andere kandidaten lijkt weg te vagen.

Peilingen

Biden gaat al maanden aan kop in de peilingen. In een gemiddelde van diverse peilingen, stond hij donderdag op bijna 40 procent. Sanders (16,8 procent) en Warren (13,8 procent) volgen op grote afstand. De voortekenen voor De Blasio, die al enige tijd liet doorschemeren dat hij zich kandidaat zou stellen, zijn niet echt gunstig in de eerste staten waar volgend jaar wordt gestemd.

Zo kwamen op een bijeenkomst slechts zes personen opdagen om naar hem te luisteren. De impopulaire Blasio moet ook opboksen tegen zijn stadgenoten die vinden dat hij zich beter geen kandidaat kan stellen. Uit een peiling onlangs bleek dat maar liefst drie van de vier New Yorkers gekant was tegen zijn kandidatuur.

Slechts een derde zei dat ze een gunstig oordeel over hem had. ‘Wie allemaal hebben Bill de Blasio niet gezegd dat hij beter geen gooi kan doen naar het presidentschap?’, vroeg het blad New York Magazine zich dan ook af. De Blasio wordt wel genoemd als een mogelijke minister in een eventuele Democratische regering.

Verwacht wordt dat mede- New Yorker Trump hem in de komende maanden flink op de korrel zal nemen. Trumps zoon Eric viel De Blasio woensdag nog hard aan. ‘Op de eerste plaats heb je nog nooit in je leven een baan gecreëerd’, twitterde Eric nadat de burgemeester de Trumps had beticht van belastingontwijking. ‘Op de tweede plaats is het bergafwaarts gegaan met onze mooie stad onder jouw leiderschap. Criminaliteit stijgt en de mannen en vrouwen van de politie verachten je.’

De kandidatuur van De Blasio komt na kritiek van sommige burgemeesters, vooral die van Amerika’s grootste steden, over hun bescheiden rol in de presidentsstrijd. Slechts weinig burgemeesters weten het te schoppen tot president. Ook wordt met enige jaloezie gekeken naar de grote populariteit onder Democratische kiezers van Pete Buttigieg, burgemeester van een stadje met slechts 107 duizend inwoners. Ter vergelijking: De Blasio vertegenwoordigt 8,6 miljoen New Yorkers.

De tot voor kort nog onbekende Buttigieg staat nu in Iowa en New Hampshire, de staten waar de presidentsrace begint, op de derde plaats na Biden en Sanders. De Blasio zal ook jaloers kijken naar de vele miljoenen dollars die collega-burgemeester Buttigieg elke maand weet op te halen voor zijn campagne.

The Dems are getting another beauty to join their group. Bill de Blasio of NYC, considered the worst mayor in the U.S., will supposedly be making an announcement for president today. He is a JOKE, but if you like high taxes & crime, he’s your man. NYC HATES HIM! Donald J. Trump