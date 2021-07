Bill Cosby vrijgelaten vanwege fouten in proces, veroordeling seksueel misbruik geschrapt

Cosby na zijn vrijlating uit de gevangenis in Elkins Park, Pennsylvania. Beeld EPA

Cosby heeft zijn fans, supporters en vrienden bedankt die achter hem zijn blijven staan ‘tijdens deze toestand’. In een tweet liet hij ook weten: ‘Ik heb mijn standpunt en verhaal nooit veranderd. Ik heb altijd volgehouden dat ik onschuldig ben’.

De nu 83-jarige tv-persoonlijkheid, die in de jaren tachtig wereldberoemd werd als huisvader Cliff Huxtable in The Cosby Show, werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens drie jaar en maximaal tien jaar op vanwege het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in 2004.

Zijn advocaten gingen direct tegen dat vonnis in beroep, mede omdat er tijdens de rechtszaak gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een andere, oudere rechtszaak. Volgens de advocaten had die verklaring nooit ingebracht mogen worden, omdat Cosby met de toenmalig aanklager had afgesproken dat hij op basis van die verklaring nooit vervolgd zou mogen worden. De hoogste rechter gaf de advocaten woensdag gelijk in hun bezwaar.

Beschuldigd door meer dan zestig vrouwen

Het schrappen van Cosby's vonnis zal voor velen een bittere pil zijn. Constand was namelijk niet de enige vrouw die zei door Cosby verkracht te zijn. In totaal zijn er meer dan zestig vrouwen naar voren gekomen met verhalen over misbruik door de komiek. De eerste beschuldigingen dat hij vrouwen verdoofde en verkrachtte, stammen al uit 1967. Omdat het gros van die beschuldigingen verjaard was toen Cosby vanaf 2014 echt onder vuur kwam te liggen, was de aangifte die Constand deed de enige op basis waarvan hij veroordeeld kon worden.

Constand zei in 2018 dat de acteur haar tijdens hun avond samen drie blauwe pillen gaf die hij ‘jouw vrienden’ noemde. Daarna zou hij Constand met zijn vingers hebben gepenetreerd terwijl ze niet in staat was zich te bewegen of verzetten. In haar slachtofferverklaring zei ze dat het leven zoals ze het kende op dat moment abrupt ten einde kwam. ‘De man die ik zag als mijn mentor en vriend, drogeerde me en misbruikte me. In plaats van op kunnen springen, wegrennen, of alles wat ik fysiek wilde doen, was ik verlamd en hulpeloos. Ik kon mijn armen of benen niet bewegen. Ik kon niet praten of zelfs bij bewustzijn blijven. Ik was volkomen machteloos.’

‘Seksueel roofdier’

Een van de rechters noemde Cosby in 2018 een ‘seksueel gewelddadig roofdier’ – een classificatie die betekende dat hij voor de rest van zijn leven elke maand therapie moet krijgen en zich elk kwartaal bij de autoriteiten moest melden. Zijn naam werd gepubliceerd in het register voor zedendelinquenten dat zou worden opgestuurd naar buren, scholen en slachtoffers.

Hoewel Cosby heeft toegegeven dat hij inderdaad quaaludes, een partydrug, gaf aan vrouwen met wie hij naar bed wilde, heeft de acteur altijd volgehouden dat hij niet schuldig is aan verkrachting. De seksuele contacten vonden volgens hem met wederzijdse instemming plaats. Het hele proces uit 2018 was volgens hem en zijn advocaten vooral een heksenjacht, ontketend door de #MeToo-beweging, die seksueel wangedrag en scheve machtsverhoudingen aan de kaak wil stellen. Cosby weigerde dan ook consequent spijt te betuigen, waardoor het aannemelijk was dat hij nog tot zeker 2028 in de gevangenis zou moeten doorbrengen.

De openbaar aanklagers hebben nog niet laten weten of ze in beroep gaan, of Cosby nogmaals zullen aanklagen voor zijn vermeende verkrachtingen. Beroep is nog wel mogelijk, mits het gebeurt bij het federale hooggerechtshof in Washington D.C. Er zijn geen beroepsmogelijkheden meer in Pennsylvania zelf.

Constand heeft laten weten dat ze de uitspraak van het hof van Pennsylvania ‘teleurstellend en zorgwekkend’ vindt. In een statement dat ze deelde op sociale media, schrijft Constand dat ze bang is dat de uitspraak ertoe zal leiden dat minder slachtoffers van seksueel geweld juridische stappen zullen nemen, of dat zij zich gedwongen zullen voelen te kiezen tussen een civiele zaak en een strafrechtelijke procedure.