Bill Clinton roemt leiderschap Wim Kok: daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen

Kok en Clinton ontmoetten elkaar meermaals toen ze in de jaren 90 beiden regeringsleider waren. De 72-jarige Clinton bedankte Kok voor zijn visie en zijn staat van dienst. ,,In de jaren tachtig zag hij dat de nieuwe krachten die de wereldeconomie vormden grote kansen met zich meebrachten voor de mensen in Nederland, maar tegelijkertijd ernstige uitdagingen betekenden ten aanzien van gelijkheid, gezinsstabiliteit en sociale mobiliteit. Hij greep die kansen, maar bood ook de uitdagingen het hoofd. Ik zal er altijd trots op zijn dat ik als president nauw met hem heb mogen samenwerken.’’

Clinton zei verder dat de regeringsleiders van nu een voorbeeld kunnen nemen aan ‘zijn bescheiden en respectvolle manier van omgaan met mensen’. ,,Zijn leiderschap zou een voorbeeld moeten zijn voor het effectief oplossen van de problemen in de wereld van vandaag’'.

Wim Kok overleed zaterdag op 80-jarige leeftijd.

