Bikini kan thuisblijven voor vakantie in Saoedi-Arabië

Nu het einde van de fossiele economie in zicht komt wil Saoedi-Arabië meer toeristen aantrekken. Het trekt hiervoor ruim 60 miljard euro uit. Visumregels en kledingvoorschriften voor bezoekers worden versoepeld. Wat heeft het land de westerse toerist te bieden?

Saoedi-Arabië Beeld de Volkskrant

1. Madain Saleh

Reisbijbel Lonely Planet, die Saoedi-Arabië rekent onder de ‘laatste grenzen van het toerisme’, is duidelijk. Wie het koninkrijk als toerist bezoekt, moet in elk geval naar Madain Saleh: een begraafplaats annex marktplaats en nederzetting van de Nabateeërs, een Arabisch volk dat rond het begin van de christelijke jaartelling door de Romeinen onder de voet is gelopen. Inderdaad: net als de beroemde opgravingen van Petra in Jordanië. Madain Saleh, met het Kasteel van de Meisjes, een antiek waterleidingsysteem en graven met afbeeldingen van vrouwenhoofden, behoort tot het meest spectaculaire dat Saoedi-Arabië toeristen te bieden heeft. Het enige hotel in de buurt stelt het zwembad soms open voor vrouwen. Let er op: alleen getrouwde paartjes krijgen toegang. Details van de nieuwe visumregels zijn nog niet bekend, maar als ongetrouwd stel bent u waarschijnlijk in geheel Saoedi-Arabië niet welkom.

Unesco-Werelderfgoed Madain Saleh. Beeld Valery Sharifulin/TASS

2. Farasan Eilanden

De Farasan Eilanden zijn één van de fraaiste duiklocaties in het Saoedische deel van de Rode Zee. Nog beter: je kunt er komen per gratis ferry. Ook Saoedische vrouwen beoefenen de duiksport. Zonnen wordt lastiger: de allesbedekkende zwarte abaya is voor vrouwelijke toeristen niet verplicht, maar verhullende kleding wel, ook op het strand. Bikini’s en zwembroeken kunt u thuis laten. Helaas liggen de Farasan Eilanden om de hoek van Jemen, binnen het bereik van drones en raketten van de Houthi-rebellen die onlangs een spectaculaire aanval opeisten op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië. Na deze dreun voor de economie is het toeristenplan van kroonprins Mohammed bin Salman des te meer goed nieuws. Hij hoopt dat het toerisme 1 miljoen banen genereert – welkome werkgelegenheid in een land waar de werkloosheid maar liefst 12 procent is.

De kust van de Farasan Eilanden. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

3. Jeddah

Jeddah, de tweede stad van Saoedi-Arabië en de belangrijkste handelsstad van het koninkrijk, heeft een traditionele Arabische soek, omgeven door 19de eeuwse torenhuizen, gebouwd door kooplieden die rijk werden na de opening van het Suezkanaal in 1869. Het oude centrum van Jeddah staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. Nieuwe bezienswaardigheden zijn er ook: vanaf de boulevard langs de rode zee is er uitzicht op de Koning Fahd Fontein, gebouwd in de jaren ’80 en met een spuitbereik van zeker 260 meter de hoogste ter wereld. Jeddah is liberaler dan het binnenland van Saoedi-Arabië. Gekleurde abaya’s, al dan niet met borduurwerk, zijn onder lokale vrouwen een rage.

Zicht op de Al Rahma-moskee van Jeddah. Beeld Getty Images

4. Mekka

Vanuit het Centraal Station van Jeddah dendert de gloednieuwe Hamarain hogesnelheidstrein, vorig jaar geopend, met 300 kilometer per uur naar de heilige stad Mekka, sinds eeuwen centrum van religieus toerisme. Moslims proberen tenminste eenmaal in hun leven in Mekka op bedevaart oftewel hajj te gaan. De hajj trekt jaarlijks circa 2,5 miljoen bezoekers. De toeristenindustrie in Saoedi-Arabië richt zich van oudsher geheel op deze pelgrims. Helaas: als niet-moslim kunt u Mekka niet bezoeken, ook niet onder de nieuwe visumregels. Mocht u in een openbare bus zitten, dan moet u uitstappen voor de Mekka Poort.

De Kaäba, het centrale heiligdom van de islam, in het voor niet-moslims ontoegankelijke Mekka. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

5. Riyad

Breng in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, een bezoekje aan de kamelenmarkt. In de woestijn vlak buiten de stad worden op donderdagmiddag, het begin van het Arabische weekend, ook kamelenraces georganiseerd. Riyad is de bakermat van de koninklijke familie: een panoramisch uitzicht over de stad heeft u vanaf de ruim 300 meter hoge Koninkrijk Toren. Dineren kan een keur aan Arabische, Franse, Turkse en Japanse restaurants. Pas op: vrouwen worden nog steeds geacht plaats te nemen in de ‘familie-afdeling’. Een biertje drinken is er niet bij. Alcohol is verboden, ook voor toeristen. De Saoedische toerismechef Ahmed al Khateeb stelde vrijdag tegen persbureau Reuters dat dit vakantiegangers niet zal afschrikken. ‘We hebben genoeg toeristen die naar Saoedi-Arabië willen komen om van andere zaken te genieten.’