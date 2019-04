‘Bijzondere verschijning’ Lada voldoet niet meer aan uitstooteisen en stopt verkoop in West-Europa

Een Oude Lada poster uit de Sovjettijd.

Acht Lada’s staan er in de garage van Mark Zeemering (38). Dat past makkelijk, want hij heeft zijn woning er destijds op uitgezocht. Dat er mensen zijn die zijn hoekige wagens bespotten en zelfs lelijk vinden, kan hij moeilijk begrijpen. ‘Een Lada is zo’n bijzondere verschijning.’

Vanaf volgend jaar wordt het voor misschien wel de grootste Ladaliefhebber van Nederland een stuk lastiger om zijn collectie uit te breiden. Lada stopt met de verkoop in West-Europa. De auto’s van het Russische merk zouden niet voldoen aan Europese normen voor de uitstoot van fossiele brandstoffen. Daarop zou Avtovaz, het moederbedrijf van Lada en de grootste autofabrikant in Rusland, de uitvoer staken.

Wie vroeger in een Lada reed, kon rekenen op honende of meewarige commentaren. De auto’s zouden in het beste geval elke ochtend moeten worden aangeduwd, donkere rook braken of door roest uit elkaar vallen.

Nu gaan de duimen omhoog als mensen mijn Lada zien, zegt Zeemering, naast autoverzamelaar ook voorzitter van Lada Club Nederland. De negentig leden daarvan komen sinds de oprichting van de vereniging in 1986 bijna maandelijks bijeen voor een nieuwjaarsrit, ledenvergadering of oldtimerdag. ‘Als ik voorbijrijd, worden telefoons tevoorschijn gehaald om foto’s te maken. ‘Wow, een Lada!’, zeggen ze dan.’

Ondergeschoven

Volgens Zeemering is de Lada een ondergeschoven kindje. ‘Alle moppen, grappen en bekrompen opmerkingen zijn onnodig en volledig onterecht. De Lada zit technisch goed in elkaar en gaat met juist onderhoud jaren mee. Kijk maar naar die van mij, die komt uit 1973 en is nog in goede staat.’

Voor de echte liefhebber is er met het besluit van Avtovaz geen man overboord, zegt hij. ‘Als de Lada niet meer in Duitsland gekocht kan worden, dan moet hij maar van wat verder weg komen. Je moet er meer moeite voor gaan doen, maar dan rij je wel iets exclusiefs.’

Lada heeft in Nederland al jaren geen importeur meer, maar via bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk is het nog steeds mogelijk om een exemplaar te importeren. Althans, tot 2020, aldus een woordvoerder van Autovaz tegen Russische media. Om de wagen op een Nederlands kenteken zetten, moet dan wel bijna het drievoudige van de aanschafprijs worden betaald. Overigens droomt Avtovaz er wel van ‘een nieuw model van wereldklasse’ te ontwerpen, om dat dan samen met autoalliantie Renault-Nissan op de markt te zetten.

In Rusland zelf is Lada nog redelijk populair, met een jaarlijkse verkoop van zo’n 360 duizend exemplaren. Er zouden het afgelopen jaar zo’n 38 duizend Lada’s buiten Rusland zijn verkocht, vooral in voormalige Sovjet-republieken.