Bijzondere stap: Martin van Rijn (PvdA) wordt opvolger Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg

De benoeming geldt voorlopig voor drie maanden, net zoals veel andere crisismaatregelen.

Vragen om uitleg over zijn keuze voor een PvdA’er wees Rutte vrijdag op een korte persconferentie resoluut van de hand. ‘Ik heb niet gekozen voor een PvdA’er, maar voor de beste persoon: iemand die meteen beschikbaar is, die het ministerie kent en in wie ik een enorm vertrouwen heb. Martin behoorde tot de beste leden van het vorige kabinet.’ Van Rijn was in het kabinet-Rutte II van VVD en PvdA staatssecretaris van Volksgezondheid.

‘We zitten nu in de zwaarste fase van deze strijd’, zegt Rutte over de coronacrisis. ‘We moeten mensen hebben die meteen inzetbaar zijn. Als zo iemand beschikbaar is, wil ik die meteen in mijn team hebben. Dan kijk ik niet naar politieke kleur.’

Bekend met ministerie

Van Rijn kent het ministerie van VWS en de zorgverzekeringswet, de hoofdtaak van de minister voor Medische Zorg, van haver tot gort. In het kabinet-Rutte II van VVD en PvdA was hij verantwoordelijk voor de introductie van de wet voor langdurige zorg WLZ, de WMO die de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden regelt, en de Jeugdwet. Alle drie gingen gepaard met enorme bezuinigingen. Van Rijn geldt in Den Haag als een enigszins apolitiek bestuurder.

De suggestie dat Van Rijn politiek kwetsbaar is omdat hij fors bezuinigde op de zorg, wekten vrijdag Ruttes ergernis. ‘Jongens, we zitten in de zwaarste crisis sinds mensenheugenis. Zullen we even blij zijn dat iemand met zoveel ervaring bereid is om dit te gaan doen?’

Voordat hij staatssecretaris werd, was Van Rijn jarenlang topambtenaar op het ministerie van VWS. Hij was betrokken bij de invoering van de Zorgverzekeringswet die sinds 2006 de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten regelt. Die wet wordt zijn hoofdtaak als minister voor Medische Zorg. De coronacrisis valt sinds gisteren onder minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III is Van Rijn topbestuurder van de Haga Groep, een cluster ziekenhuizen in Den Haag.