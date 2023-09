Bijzondere liefde: hij in een rolstoel, zij sekswerker

Eric zit in een rolstoel en groeit op met het idee dat hij niet mee kan doen aan seks. Als hij 46 jaar is leert hij Lisette kennen, een sekswerker. Zij laat hem zien wat intimiteit echt is.

COLOFON Presentatie: Corine Koole

Montage en sounddesign: Mona de Brauwer

Muziek; Jurriaan de Groot

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.