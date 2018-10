Bijzonder kerkasiel in Den Haag om uitzetting Armeense familie te voorkomen. ‘Ik heb nog twee meter preken op de plank liggen’

In de Bethelkerk in Den Haag gebeurt iets bijzonders: predikanten spreken daar in estafetterondes onafgebroken door om de uitzetting van de Armeense Hayarpi en haar familie te voorkomen. Zolang er wordt gepreekt, luidt de regel namelijk, mogen de autoriteiten niet binnenvallen. Onze verslaggever bezocht de kerk.

De Armeense Hayarpi in de kerk in Katwijk. Foto: Arie Kievit. Beeld -

In de kantoorruimte van de Bethelkerk helpt Hayarpi (21) zaterdagmiddag dominee Jacob Korf uit zijn gewaad met kleurig borduursel dat hij over zijn kleren draagt als hij preekt. De dominee heeft net een dienst houden in de deze protestantse kerk in Den Haag. Daar is sinds vrijdagmiddag een continue kerkdienst gaande om te voorkomen dat de Armeense Hayarpi en haar familie wordt uitgezet.

‘Zelfs al vindt de mus een huis o heer’, citeert Korf een psalm. ‘Volgens de politiek zijn wij stout, maar wij handelen uit naastenliefde. En wij houden de lach er ook in.’

Preekschema's

In de hoek van het kerkkantoor hangen lange lijsten met tijdsschema’s waarop predikanten uit Den Haag en omstreken zich hebben ingeschreven om te preken. Dominee Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, heeft vrijdagmiddag half 2 de continue dienst geopend voor een gehoor van vijftien personen. Daarna werd het drukker en later op de avond weer rustiger.

Ook midden in de nacht bellen er nog belangstellenden aan om mee te doen aan de bijzondere religieuze viering. Samen luisteren zij, bidden, zingen en branden kaarsen. Hayarpi is er tot vier uur ’s nachts bij geweest. ‘Het was echt heel mooi’, zegt ze. ‘Ik heb zelf ook uit de Bijbel gelezen en een gedicht over vrede voorgedragen.’

‘Ik zou willen dat dit niet nodig was’, zegt Hettema. Het is volgens de dominee geen toeval dat hij net afgelopen donderdag via zijn Bijbel-app de tekst ontving: ‘Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

Kerkasiel

Woensdag kreeg hij een telefoontje van de dominee in Katwijk van de vrijgemaakt gereformeerde kerk waar de Armeense familie Tamrazyan de afgelopen maand verbleef. Of hij de familie kon helpen, die zich niet meer veilig voelde in Katwijk. ‘We hadden van de vreemdelingenpolitie en de dienst terugkeer en vertrek die dinsdag gehoord dat een verblijf in een kerk op zich niet genoeg was om uitzetting te voorkomen’, vertelt Hayarpi.

Vandaar dat er nu in de Haagse kerk continu een kerkdienst gaande is. Want tijdens een dienst mogen de politie en andere overheidsinstanties de kerk niet binnen gaan, zo schrijft de Algemene Wet op het Binnentreden voor. Pers mag de diensten niet bijwonen. ‘Het is een ritueel dat we met elkaar beleven, geen theater’, zegt de dominee streng.

Hettema, sinds 1985 actief in de protestantse kerken in Den Haag, herinnert zich dat de kerken eind vorige eeuw ook de zogenaamde witte illegalen met kerkasiel heeft ondersteund - werknemers die al jaren in Nederland woonden en werkten maar die niet over verblijfspapieren beschikten. ‘Maar een continue kerkdienst als deze hebben we nooit eerder gehouden.’

‘Zelf heb ik nog twee meter preek op de plank liggen’

Blij verheugd is hij dat uit het hele land mailtjes binnen druppelen van predikanten die een dienst willen houden. Dinsdag komen bisschop de Korte en ook René de Reuver, die het hoogste ambt bekleedt in de protestantse kerk in Nederland. ‘We kunnen die steun zeker gebruiken. Zelf heb ik nog twee meter preek op de plank liggen.’

Met haar vader, moeder, broer (15) en zus (19) verblijft Hayarpi sinds 2010 in Nederland. Het gezin had asiel aangevraagd vanwege de politieke activiteiten van de vader. Hun verzoek werd afgewezen. Ook kon het gezin geen aanspraak maken op het Kinderpardon, bedoeld om in Nederland gewortelde kinderen verblijfsrecht te geven.

Lili en Howick

Veel van deze asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, naar schatting vierhonderd, kregen nieuwe hoop nadat de Armeense tieners Lili en Howick vorige maand een verblijfsvergunning kregen. Maar in de politiek blijft het sindsdien stil, ook voor dit Armeense gezin. ‘Nu kunnen de Haagse politici met de tram naar deze kerk komen’, zegt Hettema uitnodigend.

Ook Hayarpi heet de politici van harte welkom. Ze vertelt dat het gezin moe is van het opgesloten zitten en de angst voor de politie. De rit van Katwijk naar Den Haag was heel spannend. ‘Ik voel me hier in de Bethelkerk nu wel veiliger dan de laatste dagen in Katwijk, na ons gesprek met de dienst terugkeer en vertrek. En hopelijk kan nu ook mijn vader weer een beetje slapen.’

Nooit had de studente econometrie gedacht dat het zo ver zou komen, dat het gezin na al die jaren verblijf in Nederland zijn toevlucht zou moeten nemen tot een kerk. ‘Het is erg. Aan de andere kant is het ook heel bijzonder dat wij hier midden in de nacht samen zingen.’