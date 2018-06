Bijtgrage oppositie gunt Rutte geen dag meer vrij van de dividendbelasting

Goedemiddag,

Als het de premier nog niet duidelijk was, dan weet hij het nu: er is hem geen moment rust meer gegund zolang het kabinet afkoerst op afschaffing van de dividendbelasting. Dat werd vandaag letterlijk zichtbaar in de Tweede Kamer.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen, die u natuurlijk ook dagelijks per e-mail kunt ontvangen.

GESPREK VAN DE DAG

Naar de tandarts

‘Als een klein kind dat naar de tandarts moet, zo is ie uit het Torentje gehaald’, vatte Geert Wilders de situatie samen. Goed getroffen. Mark Rutte zag er dinsdagmiddag uit alsof hij overal liever was geweest dan in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje. Weer die ellendige dividendbelasting, dit keer omdat Trouw aan het licht bracht dat de belastingdienst een afspraak met Shell had gemaakt waardoor de overheid wellicht miljarden inkomsten was misgelopen.

Aanvankelijk wilde de premier niet eens naar de Kamer komen om vragen van de oppositie te beantwoorden. Hij stuurde staatssecretaris Snel van Financiën. Toen hij door een meerderheid toch echt werd ontboden, kwam hij alsnog naar de vergaderzaal gelopen. Maar erg bereidwillig was hij nog steeds niet.

Verslaggever Ariejan Korteweg: 'De premier ging er mooi zo min mogelijk over zeggen. Snel moest het maar doen, die was van de Belastingdienst. En trouwens, het was wettelijk verboden om in te gaan op individuele afspraken die met belastingheffing te maken hebben. Algemene vragen over dividendbelasting, daar wilde hij desnoods op in gaan. Maar over afspraken met Shell ging hij echt niks zeggen.'

Lilian Marijnissen van de SP, die de Kamervragen had ingediend, kreeg steun van zowat de voltallige oppositie bij haar pogingen de premier aan het praten te krijgen. ‘Ik vraag alleen: bent u op de hoogte van de afspraak met Shell? Dat kunt u toch gewoon zeggen!’ Na nog langer aandringen zette Rutte dan toch een heel klein stapje: ‘In algemene zin: nee, ik was niet op de hoogte van individuele belastingafspraken.’

Een schijnbeweging die de behandeling alleen maar uitstelt. Er komt nu een technische briefing, waarin de Kamer vertrouwelijk wordt ingelicht over de afspraken met Shell. En volgende week is er een debat, waarin ook de antwoorden op tachtig Kamervragen worden meegenomen.

En weg was Rutte weer, terug naar het Torentje. De dividendbelasting als een blok aan zijn been met zich meeslepend.

STEMMING VAN DE DAG

Onderzoek dividendbelasting

De premier had de zaal nog niet verlaten of de Kamer riep hem nog even wat na: de voltallige oppositie stemde voor een gezamenlijk ingediende motie, opgesteld door GroenLinks-Kamerlid Bart Snels, die vraagt om een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ramingen die het ministerie van Financiën heeft gemaakt over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Niet alleen SP, GroenLinks en de PvdA dus, maar ook PVV, Partij voor de Dieren, Forum, Denk en de SGP.

De partijen willen 'een kortdurend onderzoek naar de ramingen die aldaar (op het ministerie, red) gemaakt worden ten aanzien van de budgettaire consequenties van het afschaffen van de dividendbelasting, de verdeling van het voordeel over buitenlandse schatkisten en beleggers, waarbij het gaat om de meest actuele raming, maar voor zover mogelijk ook om ramingen van voorgaande jaren.’

Het kabinet heeft nog niet gereageerd.

ONDERTUSSEN BIJ...

De PvdA

Het zou te ver voeren om hier te schrijven dat de ogen van Europa vandaag op Amsterdam waren gericht. Daarvoor zijn de sociaal-democratische partijen in de meeste Europese landen te ver gemarginaliseerd. Niettemin had PvdA-leider Lodewijk Asscher een interessant gezelschap verzameld in het Lloydhotel. Daar kwamen hij en zijn sociaal-democratische medeleiders Mette Frederiksen (Denemarken), John Crombez (België), Christian Kern (Oostenrijk) en Maurizio Martina (Italië) bijeen in een poging een nieuw Europees immigratiebeleid te bedenken.

Er was ook resultaat maar of dat van politieke betekenis is, is nog de vraag. Want de bedachte oplossingen zijn er allemaal op gericht migratie bij de bron te beperken. Inclusief de voorkeur voor opvang in eigen regio en een evenwichtige verdeling van asielzoekers over Europa. Inderdaad: dat is de denkrichting die nogal wat rechtse regeringen van Europese landen al langer propageren. En ook de denkrichting die voortdurend vastloopt in Europa, omdat andere landen zich dan weer niet aan de afspraken houden - de oorzaak van de grote politieke problemen waarin de Duitse bondskanselier Merkel zich inmiddels bevindt.

Voor de oplossing die zij met grote spoed zoekt, zal ze zich dus tot andere partijen moeten wenden. Al is het maar omdat Asscher en zijn verzamelde geestverwanten voorlopig stuk voor stuk veroordeeld zijn tot de oppositie.

Asscher met politieke geestverwanten in het Lloydhotel. Foto ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Regel het heel eenvoudig hier.