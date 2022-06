Bijstand op de schop: kabinet versoepelt regels voor giften, bijverdiensten, samenwonen en mantelzorg

Een maatschappelijk hulpverlener helpt een cliënt met het bijhouden van een financiële administratie. Beeld ANP

Ook mogen uitkeringsgerechtigden voortaan cadeaus krijgen, zoals boodschappen. Voor mensen uit de bijstand die tijdelijk werk vinden, wordt het makkelijker om daarna weer een uitkering te krijgen. Dit kondigde minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De plannen zijn een trendbreuk in het beleid. De afgelopen decennia werden de regels voor bijstandsgerechtigden steeds strenger. Circa 414 duizend mensen krijgen nu bijstand en de regeling kost 6,5 miljard euro per jaar. De activiteiten van bijstandsgerechtigden zijn nu streng gereguleerd. Zo mogen zij geen in geld waardeerbare activiteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld schoonmaken bij buren, mantelzorg verlenen of spullen via Marktplaats verkopen. Ook mogen zij geen giften ontvangen, zoals boodschappen die door een ander – familie of de voedselbank – worden betaald. Gebeurt dat toch, dan moet de gemeente een boete opleggen of korten op de uitkering. In de praktijk wisselt dat regime per gemeente.

Norm voor giften

Schouten wil de landelijke normen veranderen. Ze kondigt daartoe een reeks versoepelingen aan, waarvan de precieze vormgeving nog uitgewerkt moet worden. Zo overlegt ze met gemeenten over hoe een norm te formuleren voor giften aan bijstandsgerechtigden. Een maximaal bedrag kan volgens Schouten weer als een harde grens functioneren, waardoor mensen die daar net boven uitkomen er niets aan hebben.

Ook onderzoekt ze de gevolgen van giften voor toeslagen. Die kunnen door giften lager worden, waardoor bijstandsgerechtigden er uiteindelijk op achteruit kunnen gaan. Dat wil ze voorkomen. Uitgezonderd de VVD vroeg de hele Tweede Kamer vorig jaar om het toestaan van 1.200 euro per jaar als maximumgift aan bijstandsontvangers.

Dakloosheid

Schouten wil dat de vaste wachttijd voor een bijstandsaanvraag voor jongeren onder de 27 jaar vervalt als bijvoorbeeld dakloosheid dreigt. ‘Nu raakt zo iemand uit beeld. Of hij zal misschien bij de opvang opduiken. Als je die jongere heel snel kunt helpen, is dat voor iedereen beter’, zegt Schouten. Nu moeten jongeren eerst vier weken werk zoeken voordat zij bijstand mogen aanvragen, waarna het nog acht weken kan duren voor de uitkering wordt toegekend.

Als een bijstandsgerechtigde een woning deelt, wordt de uitkering nu nog gekort volgens de ‘kostendelersnorm’. Omdat huisgenoten kosten delen, kunnen ze met minder toe, is de gedachte. Schouten wil dat veranderen. Als iemand in een crisissituatie tijdelijk bij een bijstandsgerechtigde intrekt, wordt de uitkering niet gekort. Het moet dan wel gaan om crisissituaties, bijvoorbeeld als iemand dakloos is of onderdak zoekt omdat er thuis sprake is van huiselijk geweld.

Mantelzorg

Bijstandsgerechtigden mogen als het aan het kabinet ligt voortaan ook mantelzorg verlenen. Omdat dat een in geld te waarderen activiteit is, mag dat nu niet. Dat wil Schouten veranderen. Ook mag de bijstandsgerechtigde voortaan een gezamenlijke rekening hebben met de verzorgde om uitgaven voor de zorg te dekken. Nu wordt er in zo’n geval van uitgegaan dat de uitkeringsgerechtigde met zo’n rekening het geld ook voor zichzelf gebruikt en daardoor de uitkering niet of niet helemaal nodig heeft.

Schouten wil een ‘bufferbudget’ introduceren waarmee uitkeringsgerechtigden wisselingen in hun inkomen kunnen opvangen. Als zij nu aan het werk gaan, is het vaak in flexbanen met per maand wisselende inkomsten. De inkomsten worden verrekend met de bijstand. Omdat dat met vertraging gebeurt, kan het gebeuren dat de bijstandsgerechtigde een maand te weinig inkomsten heeft. Een bufferbudget moet de onzekerheid over de inkomsten smoren en werken aantrekkelijker maken.

Wie vanuit de bijstand aan het werk is gekomen, moet makkelijker kunnen terugvallen op de bijstand als het werk ophoudt. Nu moet nog de gewone en tijdrovende aanvraagprocedure worden doorlopen. Maar omdat de gegevens bij de gemeente bekend zijn, moet dat sneller kunnen, vindt Schouten. Dit moet het aantrekkelijker maken voor bijstandsontvangers om aan de slag te gaan.