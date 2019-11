Bijstand? Handen uit de mouwen, zegt Van Ark

Tamara van Ark. Beeld Katja Poelwijk

Wie in de bijstand zit, komt voortaan niet meer weg met niets doen, zegt staatssecretaris Tamara Van Ark. Een besluit dat volledig verkeerd valt bij de gemeenten die de bijstandsgerechtigden aan het werk moeten zetten.

En verder: wil het CDA toch ook een vrouwenquotum en verlangt de SGP terug naar die goede Oude Zaal.

NIEUWS VAN DE DAG

Aanpoten in de bijstand

Toen Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, in 1965 de Algemene Bijstandswet invoerde, noemde ze dat een revolutie ‘van genade naar recht’. Het idee was dat landgenoten in de bijstand zich voortaan niet meer hoefden te schamen en zelfs een alleszins comfortabel leven mochten verwachten. Met ‘dat sigaartje en een bloemetje op tafel, een klein beetje ontspanning, en een cadeautje van een gulden voor het jarige nichtje’.

Maar de samenleving mag ook wat terugverwachten, voegt Tamara van Ark daar vandaag aan toe. De VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken wil dat straks van iedere bijstandsgerechtigde een tegenprestatie wordt geëist. ‘Het gaat om wederkerigheid.’

Op papier bestond de verplichting van een tegenprestatie al. Met de nadruk op ‘op papier', want in de praktijk bleek de bepaling een dode letter. Veel gemeenten, die de wederkerigheid moesten afdwingen, voelden niets voor de harde hand in de bijstand. Van Ark wil de wet nu zo veranderen dat de gemeenten een niet vrijblijvend aanbod moeten doen voor het leveren van de tegenprestatie.

Dat betekent niet dat iedereen een 40-urige werkweek moet gaan draaien, benadrukt ze in een interview in de Volkskrant. ‘Soms kan het al passend zijn dat je schuldhulpverlening accepteert of vrijwilligerswerk.’

Zoals te verwachten viel zijn de gemeenten niet blij met de aankondiging van Van Ark. ‘We hebben geen behoefte aan wantrouwen’, zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tegen de NOS. Volgens Heijkoop wordt de weerstand ‘breed gedeeld’. Voorlopig is Van Ark niet klaar.

DEBAT VAN DE DAG

Vroeger was alles beter

De Oude Zaal. Beeld Martijn Beekman

Roelof Bisschop, Kamerlid voor de SGP, geeft nog wel eens rondleidingen aan bezoekers van het Binnenhof. Als hij ze dan de Oude Zaal laat zien, zijn de reacties volgen hem altijd vol ongeloof. ‘Die dingen, zijn dat lampen? Die passen hier toch niet.’ Ook het veelkleurige tapijt oogst bevreemding. Pas als hij uitlegt dat het symbool staat voor de Nederlandse bloembollenvelden, komt er iets van begrip.

Bisschop kan zich die gevoelens heel goed voorstellen. Sterker, hij heeft ze zelf ook. De Oude Zaal, waar het parlement tot 1992 vergaderde, en waar volgens D66-voorman Hans van Mierlo ‘de geur van wilde beesten hing’, moet bij de renovatie van het Binnenhof in oude glorie worden hersteld.

Een motie met die strekking diende hij donderdag in bij een debat over de uiterst moeizame renovatie van het Binnenhof. De zaal moet dan multifunctioneel gebruikt kunnen worden, voor commissievergaderingen, symposia, lezingen en ontvangsten.

Minister Raymond Knops, die verantwoordelijk is voor de verbouwing, vindt het een sympathiek plan, maar ook een gepasseerd station. ChristenUnie, Forum voor Democratie en 50Plus steunen Bisschop. Lilianne Ploumen van de PvdA ziet er alvast niks in. ‘De SGP wil met alles terug naar vroeger. Straks staan de vrouwen weer achter het aanrecht.’

CITAAT VAN DE DAG

‘Het gedrag van het parlement is te vergelijken met overspronggedrag.’

Het kan niet worden ontkend: Thierry Baudet draagt in niet geringe mate bij aan de vernieuwing van het politieke vocabulaire op het Binnenhof. Zoals bekend dringt de Kamer al enige tijd aan op meer personele ondersteuning voor Kamerleden, maar Baudet doet daaraan niet mee. Hij wil juist minder personeel omdat de Kamer nu in zijn ogen zo druk is met details dat de grote lijnen uit het oog worden verloren.

‘Zulk overspronggedrag zie je ook in gevangenissen waar voor gedetineerden niets belangrijker lijkt dan het dwangneurotisch recht leggen van hun kussen. (...) Omdat zij onvrij zijn, omdat zij geketend zijn, omdat zij niets kunnen doen wat relevant is. Dat geldt ook voor de meesten van jullie. Je weet dat je niks kan. Je mag niks, je macht is ingeperkt, je moet gehoorzaam zijn aan coalitiedwang, enzovoort. En dus gaan jullie je bezig houden met de kleinste kwesties.’

Veel bijval kreeg hij niet. Dat extra personeel komt er. Het hele fragment ziet u hier:

EN DAN DIT NOG

‘Vrouwen verplichten in top’

Na lange weerstand voegt het CDA zich bij de partijen die een verplichtend vrouwenquotum in het bedrijfsleven bepleiten. Samen met D66 dienden de christendemocraten vandaag een voorstel in om een bindend ‘ingroeiquotum’ van 30 procent vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven in te stellen. Reden: het huidige vrijwillige quotum werkt voor geen meter.

Column Sheila Sitalsing

‘De grote verlosser’, noemde 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk vanmiddag minister Koolmees smalend, een etiket waar de D66'er waarschijnlijk niet zo blij mee is. Zelf had Koolmees liever gekort op de pensioenen, maar om vrienden te blijven met de vakbonden stelde hij die ingreep opnieuw uit.

Het is de zoveelste tik voor een pensioenstelsel dat al op z'n laatste benen liep, schrijft columnist Sheila Sitalsing vandaag. ‘Wankelmoedige Wouter schraapte zijn keel en kondigde af dat het rantsoen niet door hoeft te gaan. Voorlopig niet. Later uiteraard wel, láter, piepte hij, en hij wankelde weg.’

Minister Wouter Koolmees. Beeld ANP

