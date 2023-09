Bijna vijfhonderd veehouders geïnteresseerd in uitkoop voor stikstofreductie

Volgens minister Van der Wal komt ‘ongeveer 80 procent’ van de bijna vijfhonderd aanmeldingen van piekbelasters. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Van der Wal hoopt met de uitkoopregelingen de stikstofuitstoot van de veehouderij snel en zonder tegenstand omlaag te krijgen. Slagen de regelingen niet, dan lijken hardere maatregelen onvermijdelijk. Van der Wal zei donderdag tijdens het Kamerdebat waar ze de tussenstand bekendmaakte dat gedwongen uitkoop niet aan de orde is. Wel krijgen piekbelasters die door willen vermoedelijk te maken met strengere stikstofnormen of een belasting op uitstoot, aldus de minister.

Met wortel en stok moeten veehouders zo verleid worden om in gesprek te gaan over uitkoop. Dat er zich bijna vijfhonderd hebben gemeld, is goed nieuws, maar om de doelstelling van het ministerie te halen moeten uiteindelijk acht à negenhonderd boeren zich laten uitkopen. Als vooral kleinere boeren zich melden, en de piekbelasters het laten afweten, zijn er minstens tweeduizend stoppers nodig.

Volgens Van der Wal komt ‘ongeveer 80 procent’ van de bijna vijfhonderd aanmeldingen van piekbelasters, boeren die een grote hoeveelheid stikstof uitstoten en laten neerdalen op nabijgelegen natuurgebieden. Hoeveel die vierhonderd piekbelasters precies uitstoten, kon ze niet zeggen.

Aanmelding is nog geen uitkoop

Twee weken na opening van het uitkooploket hadden tweehonderd boeren zich gemeld. De nieuwe tussenstand, bijna tien weken na opening, toont aan dat het niet blijft bij die eerste groep. Bovendien komen er volgens Van der Wal elke week nog ‘dertig tot vijftig’ aanmeldingen binnen.

Als een boer zich aanmeldt, is het nog verre van zeker dat die zich daadwerkelijk zal laten uitkopen. De onderhandelingen met het ministerie kunnen maanden duren en ook als die zijn afgerond kan een boer het aanbod naast zich neerleggen.

Piekbelasters maken aanspraak op de zogeheten Lbv-plusregeling. Daarbij kunnen ze 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed krijgen en betaalt de overheid voor sloop van alle opstallen.

Veehouders met een kleinere uitstoot kunnen zich melden voor de Lbv-regeling, waarbij ze 100 procent van hun bedrijfswaarde vergoed krijgen en de sloop zelf moeten betalen. In beide gevallen betaalt de overheid een marktconforme vergoeding voor intrekking van alle ‘dierrechten’ van de veehouder.