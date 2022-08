Bijna tweeduizend Nederlanders gevaccineerd tegen apenpokken

Een medewerker van de GGD Haaglanden vaccineert een cliënt tegen het apenpokkenvirus. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Kleine toename apenpokken vastgesteld in Nederland, eerste 1.976 personen gevaccineerd

Bij 957 personen in Nederland is het apenpokkenvirus aangetroffen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit is een toename van 79 in een week tijd. Vorige week nam het aantal gemelde besmettingen met 166 toe. Dat er minder nieuwe meldingen zijn dan vorige week, hoeft niet te betekenen dat het virus minder rondgaat. De vakantieperiode kan ook een vertekend beeld geven, aldus een woordvoerder van het RIVM. Mogelijk laten minder mensen zich testen.

In Nederland zijn nu 1.976 personen gevaccineerd tegen apenpokken, van wie 987 door de GGD Amsterdam. Tien veiligheidsregio’s zijn gestart met vaccineren, de andere vijftien regio’s starten volgende week.

Voor een vaccin komen momenteel zo’n 32 duizend mannen in aanmerking, die het anti-hiv-middel PrEP krijgen of meer risico lopen op geslachtsziekten. De doelgroep is klein, omdat niet bekend is wanneer Nederland meer vaccins ontvangt. Er zijn circa 70 duizend vaccins beschikbaar. Mensen die vroeger geen pokkenvaccinatie hebben gekregen, vrijwel iedereen die na 1975 is geboren, hebben twee doses nodig.

Wereldwijd ruim 26 duizend gevallen

Het apenpokkenvirus duikt in steeds meer landen op buiten de regio’s in West- en Midden-Afrika waar de ziekte normaliter voorkomt. Sinds mei wordt het virus aangetroffen in Europa en de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn nu 26 duizend gevallen geconstateerd, waarvan 6,5 duizend in de VS en bijna 5 duizend in Spanje. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brazilië en Nederland melden elk meer dan duizend besmettingen. Hogere besmettingscijfers kunnen er ook op wijzen dat in deze landen meer getest wordt. Inmiddels zijn 9 personen gestorven die besmet waren met apenpokken, waarvan 5 in Afrika en 4 daarbuiten. Van de twee Spaanse overledenen wordt nu onderzocht of apenpokken of een andere aandoening de doodsoorzaak was.