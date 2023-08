Bijna tweeduizend klimaatactivisten herhalen eerder bestrafte oproep tot blokkade A12, maar ontkennen ‘juridische spelletjes’

Actievoerders van Extinction Rebellion op de A12, eind mei. Beeld Brunopress

‘Kom naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion!’, schrijven de activisten in de Volkskrant. Vanwege vergelijkbare oproepen op sociale media kregen zeven XR-activisten begin deze maand taakstraffen opgelegd van 30 tot 60 uur. Ze hadden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan opruiing. Hun advocaat heeft hoger beroep aangetekend. De ondertekenaars van de brief, die NRC weigerde te plaatsen, zijn ervan overtuigd dat ze in hun recht staan.

‘Het is een oproep om te demonstreren, geen oproep om strafbare feiten te plegen’, zegt strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, een van de ondertekenaars. ‘Demonstreren is een grondrecht, geen strafbaar feit. Ik begrijp niet waarom het opruiing zou zijn als je daartoe oproept.’

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dat het woord ‘blokkade’ in de oproep staat, doet daar volgens XR-woordvoerder Emile (geen achternaam) niets aan af. ‘Het is geen oproep om de weg te blokkeren, maar om naar de blokkade te komen. Als ik jou vraag om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd, bedoel ik ook niet dat we zelf gaan spelen, maar dat we op de tribune gaan zitten.’

Hij noemt de veroordeling van zijn mede-activisten ‘te gek voor woorden’ en rekent erop dat ze in hoger beroep vrijgesproken zullen worden.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het zich bewust is van de oproepen om opnieuw de A12 te blokkeren, ook op sociale media. ‘Op zichzelf kunnen die oproepen opruiend zijn’, zegt een woordvoerder, verwijzend naar het recente vonnis. Toen de zeven activisten hun oproepen deden, was ‘het verloop van de blokkades nog minder voorspelbaar’.

Bij latere demonstraties heeft het OM naar eigen zeggen ‘op basis van beschikbare informatie andere keuzes gemaakt’ en geen mensen meer vervolgd wegens opruiing. Ook nu zal de openbaar aanklager ‘per geval beslissen of en wanneer ingrijpen noodzakelijk en/of zinvol is’.

‘Niet om het OM uit te dagen’

‘Ik zou het ridicuul vinden als het OM alle ondertekenaars gaat vervolgen’, zegt Ficq. ‘Dat zou in strijd zijn met alle rechten die je hebt als burger.’ Woordvoerder Emile sluit zich daarbij aan: ‘Ik wens ze veel succes. Dan staan er volgende maand 18 duizend mensen in de krant.’

Volgens Ficq is het doel van de advertentie ‘totaal niet’ om het OM uit te dagen. ‘Het doel is om aandacht te geven aan het probleem dat klimaatverandering is, niet om juridische spelletjes te spelen.’