Bijna niemand wil voor 12 euro koffers sjouwen. Waarom gaat Schiphol niet beter betalen?

Zwaar werk op Schiphol, voor 12 euro per uur. Beeld Robin Utrecht/ANP

Wat is er aan de hand?

Opnieuw strooit een personeelstekort zand in de machine van Schiphol. Ditmaal zijn het niet de beveiligers, maar de grondmedewerkers waaraan een tekort is. Dat is het personeel dat reizigers incheckt, koffers sjouwt of het vliegtuig voltankt. Zelf schat de luchthaven het tekort op 300 tot 500 grondmedewerkers, maar volgens vakbond FNV zijn er 800 tot 1.000 nieuwe mensen nodig.

Het is hard werken voor weinig geld, zeiden grondmedewerkers dinsdag in deze krant. Ze wijzen onder meer op de fysiek zware werkzaamheden en het aantal onregelmatige diensten. Ook noemen ze de zeer beperkte doorgroeimogelijkheden. Dat wordt door Schiphol ruiterlijk erkend. ‘Het pakket arbeidsvoorwaarden is gewoon niet aantrekkelijk genoeg’, zei interim-topman Ruud Sondag. ‘Een beveiliger verdient 17 euro per uur, een afhandelaar maar 12 euro. Dat verschil is veel te groot.’ Die 12 euro is ongeveer het minimumloon.

Waarom gaat Schiphol dan niet beter betalen?

Dat is op het eerste gezicht geen gekke gedachte. Toen de nood afgelopen zomer hoog was, tastte Schiphol diep in de buidel. Het salaris van 15 duizend luchthavenmedewerkers werd toen tijdelijk opgekrikt met 5,25 euro per uur. Ook in het najaar schroomde de luchthaven niet om de portemonnee te trekken, het betaalt beveiligers sindsdien 3,90 euro per uur meer.

Ditmaal weigert Schiphol echter te betalen. Dat heeft te maken met hoe luchthavens in Nederland zijn ingericht. Schiphol zorgt ervoor dat de reizigers worden gecontroleerd, dat de terminal schoon is en dat er geen gaten in de landingsbaan zitten. Daartoe vraagt het zijn klanten, de luchtvaartmaatschappijen, om havengeld.

Maar er moet meer gebeuren voordat een vliegtuig opstijgt: passagiers inchecken, bagage inladen, kerosine bijtanken en de catering aan boord brengen. Deze werkzaamheden worden in Nederland, anders dan bijvoorbeeld op de Duitse luchthavens Frankfurt en München, volledig overgelaten aan marktpartijen. Op Schiphol zijn nu zes bedrijven actief. KLM Ground Services, die alle KLM-vluchten en die van zijn partners afhandelt, is met een marktaandeel van 60 procent veruit het grootste. Het bedrijf betaalt het personeel een startsalaris van rond de 14 euro per uur.

De andere vijf afhandelingsbedrijven voeren felle strijd om de overgebleven klandizie. Sommige luchtvaartmaatschappijen wisselen om de paar jaar van afhandelaar, waardoor die met flinterdunne marges werken. Daarom wordt er beknibbeld op personeelskosten. De bedrijven betalen een startsalaris van 11,50 euro per uur. Schiphol eist nu dat dit grondpersoneel beter wordt betaald en dreigt opnieuw met reizigersbeperkingen. Toch kan de luchthaven niets afdwingen: de afhandelingsbedrijven doen immers zaken met de luchtvaartmaatschappijen.

De zes afhandelingsbedrijven en hun grootste klanten KLM Ground Services: KLM, Delta, Air France en andere SkyTeam-partners

Menzies: Easyjet, Ryanair

Viggo: Transavia

Swissport: TUI, Turkish Airlines

Aviapartner: Vueling, British Airways, Lufthansa

Dnata: Corendon, Pegasus, Emirates

Als Schiphol niet betaalt, wie gaat het dan wel doen?

Zowel de FNV als Schiphol wil dat het startsalaris omhoog gaat naar 14 euro per uur. De extra kosten, jaarlijks 20 miljoen euro, kunnen volgens Schiphol-baas Sondag dan worden doorberekend aan de reiziger. ‘Dat gaat minder dan een euro per ticket kosten. Dat is goed te doen.’

Volgens Edwin van der Linden, van de Werkgeversvereniging Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart, kunnen de afhandelingsbedrijven dat niet betalen. ‘Zo’n snelle salarisstijging kunnen we niet in één keer aan. De koek is op.’ De ogen zijn daarom gericht op de vliegmaatschappijen. Dat gesprek verloopt ‘erg moeizaam’, merkt Van der Linden. ‘Ze moeten met z’n allen tegelijk een tariefsverhoging accepteren, maar dat gaat er niet in.’

Dat geldt in elk geval voor Transavia, Easyjet, TUI en Corendon, blijkt uit een rondgang onder airlines. Volgens hen is het salaris van het grondpersoneel een kwestie tussen de vakbond en werkgever, daar gaan zij hun vingers niet aan branden. Transavia, Easyjet en Corendon stellen bovendien dat hun afhandelaar geen groot personeelstekort heeft. TUI erkent dat er tekorten zijn en voert daarover gesprekken met de afhandelaar. Tegelijkertijd meent de touroperator dat Schiphol zich daar niet mee moet bemoeien, die ‘moet de eigen zaakjes op orde krijgen’. Lufthansa, Emirates en Pegasus onthielden zich vrijdag van commentaar.

Kunnen we deze zomer op vliegvakantie?

Dat er deze zomer wordt gevlogen staat als een paal boven water, maar de vraag is wel hoeveel. Als de tekorten bij het grondpersoneel niet slinken, dreigt Schiphol opnieuw reizigersbeperkingen in te stellen. Daardoor kunnen luchtvaartmaatschappijen vermoedelijk enkele duizenden tickets per dag minder verkopen. De meeste reizigers komen dan alsnog aan hun trekken: op een gemiddelde zomerdag vertrekken zo’n 65 duizend passagiers van Schiphol.