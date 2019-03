Bijna iedereen heeft dezelfde vraag: Wat wil Forum precies in Noord-Holland?

Annabel Nanninga, lijsttrekker voor Forum in Amsterdam, maakt een foto met haar smartphone van het gebouw van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij zal, samen met veel andere leden van haar partij worden beëdigt als Statenlid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het is een beetje Pokémon Go: ik probeer ze allemaal te pakken’, zegt Annabel Nanninga voorafgaand aan haar installatie tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Binnen Forum voor Democratie zijn er dezer dagen wel meer partijleden die een plek verwierven in nóg een democratische arena. Maar zij is de enige met een triplemandaat (Amsterdamse gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste Kamer). Nanninga: ‘Ik mis alleen het waterschap nog!’

Logistiek is het allemaal te combineren, denkt de prominentste vrouw binnen FvD. ‘De provincie vergadert om de week op maandag, de Eerste Kamer op dinsdag en de gemeenteraad komt op woensdagen en donderdagen bijeen. Ik heb zelfs nog een dag over.’ Bovendien is Nanninga in de Provinciale Staten lid van een negenkoppige fractie. Daar is het vooral fractievoorzitter Johan Dessing die de kar moet trekken.

En donderdagavond moet Dessing, als voorzitter van de grootste partij in de provincie, direct aan de bak. Want waar veel kersverse statenleden en hun trotse familieleden zich in de zaal op een snelle borrel hadden verheugd, wil de fractie van GroenLinks ‘het feest van de democratie’ graag vieren met debat. Zij willen weten hoe alle partijen de verkiezingsuitslag duiden. En vooral: wat Forum voor Democratie nu van plan is in de provincie? Want de partij heeft geen verkiezingsprogramma ingeleverd, en bij debatten voorafgaand aan de verkiezingen was Dessing steevast afwezig. Dat is lastig formeren, vindt GroenLinks.

Forum en PVV stemmen tegen zo’n debat, maar hebben geen meerderheid. Dus gaan de fractievoorzitters daarna een voor een naar het katheder in een decor dat het hart van Thierry Baudet vast harder zou doen gaan kloppen – houten parketvloer, wandtapijten en Griekse zuilen. Bijna iedereen heeft dezelfde vraag: Wat wil Forum? Welk onderwerp heeft prioriteit?

Programma

Maar Dessing, in het dagelijks leven werkzaam op bij de luchtverkeersleiding van Schiphol, wijkt niet van de koers die hij maandag tijdens een verkennende vergadering al heeft ingezet. Die toelichting komt de komende dagen bij de informatie onder leiding van oud-Schipholbaas Hans Smits. En hij verwijst even naar het korte puntenplan op de website van FvD: ‘Dat is wel degelijk een programma en voor 178.717 kiezers was dat genoeg informatie.’

GroenLinks weet eigenlijk ook wel genoeg, besluit fractievoorzitter Pels. ‘Wij zullen niet in één coalitie stappen met Forum voor Democratie.’ En met de wetenschap dat de twee grootste winnaars in de provincie in elk geval niet samen gaan besturen, kan enkele minuten later dan eindelijk de feestelijke borrel beginnen.