Bijna honderd Afghaanse meisjes in het klaslokaal vergiftigd, ouders en kinderen in angst

De Afghaanse meisjes worden behandeld in het ziekenhuis nadat ze op school zijn vergiftigd. Beeld AP

De vrees bestaat dat ouders hun kinderen in het gebied, waar meisjes toch al nauwelijks onderwijs kunnen volgen, nu niet meer naar school durven te sturen.

Kort nadat ze afgelopen zaterdag in het klaslokaal aan de slag waren gegaan, werden 63 meisjes en hun leraren ziek op een basisschool in de noordelijke Sar-i-Pul provincie (ongeveer 275 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Kabul): ze hadden ademhalingsproblemen en werden misselijk. Het begon met twee kinderen, en die werden snel naar huis gestuurd omdat de leerkracht vermoedde dat ze een griepje hadden. Twintig minuten later vertoonden tientallen anderen echter dezelfde symptomen.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Een dag later gebeurde hetzelfde op een andere basisschool in dezelfde streek. In totaal 26 kinderen kregen het benauwd en werden in het provinciale ziekenhuis aan de beademing gelegd. Maandag en dinsdag konden zij weer naar huis; er zijn geen meisjes overleden.

‘Onbekenden zijn de klaslokalen binnengedrongen en hebben daar gif verspreid’, zei Umar Sarpuli, de directeur van cultuur en informatie van de provincie. ‘Leerlingen kregen geen lucht meer, hadden waterige ogen, loopneuzen en verloren het bewustzijn.’ Er wordt volgens de autoriteiten nog steeds gezocht naar de daders.

Bewegingsvrijheid drastisch beknot

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een dergelijke aanslag wordt gepleegd sinds de Taliban in 2021 aan de macht zijn gekomen en de rechten van vrouwen en meisjes drastisch hebben beknot. Meisjes mogen naar school tot ze twaalf jaar oud zijn, daarna worden ze min of meer uit het publieke leven onttrokken: ze kunnen geen onderwijs meer volgen, mogen bijna nergens meer werken en bijvoorbeeld ook niet in parken of sportscholen komen.

De Taliban kunnen de door hen gewenste internationale erkenning vergeten zolang ze vrouwen- en mensenrechten aan hun laars lappen, schreef verslaggever Ben van Raaij in de Volkskrant na een bezoek aan het land. Maar de Taliban verwijzen naar de Koran en noemen het interne zaken.

Het idee dat iemand nu schoolmeisjes probeert te vergiftigen heeft ouders en kinderen enorm veel angst aangejaagd. Volgens de lokale autoriteiten is de vergiftiging mogelijk het gevolg van vijandigheden tussen dorpen, maar The New York Times schrijft dat inwoners hier sceptisch over zijn.

Eerdere vergiftigingen

Voordat de Taliban aan de macht kwamen, vonden soortgelijke incidenten in het land plaats, en ook toen werd vermoed dat het om vergiftiging ging. In 2012 bijvoorbeeld werden er bijna driehonderd kinderen ziek in de noordelijke provincie Takhar, en een jaar later gebeurde hetzelfde met tweehonderd kinderen in de hoofdstad Kabul. Indertijd gaven de autoriteiten de Taliban de schuld, alhoewel deze dat altijd hebben ontkend.

Eind vorig jaar werden er mogelijk duizenden schoolmeisjes in het naburige Iran vergiftigd op tientallen scholen in het hele land. Het duurde maanden voor de autoriteiten de ‘geruchten’ serieus namen en een onderzoek instelden.