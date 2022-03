Bijna helft volwassen Nederlanders heeft inmiddels corona gehad

Thuisquarantaine. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit metingen van bloedbank Sanquin in de bloedmonsters van donoren die daarvoor toestemming gaven. Bij oudere bloeddonoren, tussen de 55 en de 76 jaar, is eenvijfde tot een kwart wel eens besmet geweest met het coronavirus.

‘Dat duidt erop dat die oudste groep kennelijk toch wel heel voorzichtig is geweest’, zegt arts-microbioloog en onderzoeksleider Hans Zaaijer. De cijfers geven overigens maar een ruwe indicatie: bloeddonoren zijn immers geen perfecte afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

De afgelopen maanden zag men bij Sanquin het aantal mensen met sporen van een infectie in het bloed opeens omhoog schieten: een teken dat de omikronvariant van het coronavirus om zich heen greep. In december was 30 procent van de jongere en minder dan 20 procent van de volwassen donoren al eens besmet met het virus. Twee maanden later, in februari, waren die aantallen haast verdubbeld.

‘Spectaculair’

Sanquin onderzoekt een steekproef van zijn bloeddonoren op antistoffen die men alleen na een infectie, en dus niet na vaccinatie, in het bloed krijgt. Zo is goed in te schatten hoeveel donoren inmiddels het virus echt hebben gehad. Daaronder moeten zich ook veel mensen bevinden die eerder werden gevaccineerd: vaccinatie beschermt niet goed tegen het oplopen van de omikronvariant, al zorgt het vaccin er wel voor dat de infectie niet uit de hand loopt.

‘Spectaculair’ vindt Zaaijer ook wat de onderzoekers zagen gebeuren in het bloed van donoren die inmiddels zijn geboosterd. Bij mensen met minder antistoffen tegen corona, schoot de hoeveelheid antistoffen na één prik met het vaccin van Moderna of Pfizer omhoog, alsof de personen in kwestie nooit minder beschermd waren geweest dan andere gevaccineerden. ‘Hun lagere antistof titers werden ongelooflijk goed gerepareerd.’

Nog een opvallende bevinding: vooral bij de wat oudere mensen blijkt een virusinfectie het bloed te wapenen met veel meer antistoffen dan de vaccinaties. Waarschijnlijk komt dat doordat antistoffen na een infectie minder snel uit het bloed verdwijnen dan na vaccinatie, vermoedt Zaaijer. Bij gevaccineerden is de halfwaardetijd – de tijd voordat de helft van de antistoffen is verdwenen – 56 dagen, bij mensen die geïnfecteerd waren, is dat 83 dagen.

Niet beter beschermd

Daarmee is overigens niet gezegd dat men dus ook beter is beschermd na een ‘gewone’ infectie. Volgens een recente analyse door het RIVM is de kans om geïnfecteerd te raken met omikron ongeveer net zo groot voor iemand die is gevaccineerd als voor iemand die zijn antistoffen kreeg door de virusinfectie zelf.

Mensen die noch gevaccineerd, noch besmet zijn geraakt, zijn intussen op de vingers van één hand te tellen. Bij de bloeddonoren van 18 tot 26 jaar heeft slechts één op de 25 in het geheel geen antistoffen tegen corona; bij de oudste groep van 66 tot 76 jaar is dat zelfs maar één op de honderd.