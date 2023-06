Bijna helft van de banen verdwijnt bij Nedcar, dat verdere ontslagen niet uitsluit

Stakende werknemers van Nedcar in Born. Beeld ANP

Er zijn al wekenlang stakingen bij Nedcar, omdat werknemers en bonden precies zo’n scenario hebben voorspeld. Daarom willen ze dat een eerder sociaal plan wordt aangepast. Dat sociale plan kwam tot stand toen BMW besloot zijn productie terug te trekken uit de fabriek in het Limburgse Born, maar nu het volledige voortbestaan van de fabriek op het spel staat, eisen de vakbonden onder meer betere ontslagvoorwaarden.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Eigenaar VDL vindt dat het in 2021 afgesproken sociaal plan al ruimhartig genoeg is, en wil de vakbonden en werknemers daarom niet verder tegemoet komen. Bovendien heeft het bedrijf altijd gezegd tot het einde van het contract te blijven zoeken naar nieuwe grote opdrachtgevers, maar tot nu toe is het daar niet in geslaagd.

Nu zegt VDL in een verklaring niet uit te sluiten dat er na 1 maart volgend jaar verdere ontslagen zullen vallen. Dan loopt het contract met BMW voor de productie van Mini’s af. Vanaf november wordt de productie al teruggeschroefd en is er nog plek voor maximaal 2.100 werknemers. Dat betekent dat er geen werk meer is voor 1.000 vaste werknemers en 800 uitzendkrachten. De ontslagen betreffen productiemedewerkers en personeel op ondersteunende afdelingen.