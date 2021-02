Bijna helft stemmen van presidentsverkiezing Ecuador moet worden herteld

Aanhangers van de presidentskandidaten Yaku Perez en Guillermo Lasso verzamelen zich voor het kantoor van de Nationale Kiesraad van Ecuador in de hoofdstad Quito. Beeld REUTERS

Tot de hertelling is besloten na een verzoek daartoe van de linkse inheemse kandidaat Yaku Perez. Hij eindigde volgens de voorlopige uitslag als derde, met slechts 0,40 procent achterstand op zijn rivaal, de rechtse ex-bankier Guillermo Lasso.

Perez vermoedt fraude bij het tellen van de stemming en beschuldigt de autoriteiten ervan de stemmen te manipuleren zodat hij niet kan winnen. Tot woensdag stond Perez nog nipt aan de leiding.

De linkse inheemse presidentskandidaat Yaku Perez staat de pers te woord tijdens een betoging bij het kantoor van de Nationale Kiesraad. Beeld AFP

De eerste ronde van de verkiezingen, waarbij ook de 137 leden van het parlement werden gekozen, is gewonnen door Andrés Arauz, de politieke erfgenaam van de voormalige president Rafael Correa. Lasso en Perez zijn nu verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het in de tweede ronde op 11 april op te nemen tegen Arauz. De winnaar volgt de impopulaire president Lenín Moreno op, wiens mandaat na vier jaar op 24 mei eindigt.

Lasso steunt het verzoek van zijn concurrent om een hertelling van de stemmen en zegt zeker te zijn van zijn tweede plaats. Hij hoopt dat met een hertelling alle twijfels over de resultaten worden weggenomen.