Bijna helft meer zedenincidenten sinds ‘The Voice’, maar politie heeft amper tijd ze te onderzoeken

In januari ging het om 1359 geregistreerde zedenincidenten, tegen 937 incidenten een jaar eerder. ‘Veel mensen willen hun verhaal kwijt over een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik’, zei minister Yesilgöz vorige maand al in de Tweede Kamer. ‘Het gaat om uiteenlopende incidenten die geen link hebben met The Voice of Holland, bijvoorbeeld seksueel misbruik in een gezinssituatie of door een rijinstructeur of sportcoach.’ Het zijn soms zaken die zich jaren geleden afspeelden, maar nu pas zijn gemeld.

De vraag is wat er met al die meldingen gaat gebeuren, want de zedenrecherche heeft nog steeds een grote achterstand. Op dit moment liggen ruim achthonderd aangiftes van zedendelicten langer dan een halfjaar op de plank. Voor slachtoffers werkt die lange wachttijd soms opnieuw traumatiserend.

Dat geldt ook voor de slachtoffers van kungfu-leraar René L., die aan het woord komen in de Volkskrant-podcast Een soort god. Deze sekteleider werd afgelopen najaar veroordeeld wegens mishandeling van zijn volgelingen. Hoewel vier vrouwen aangifte tegen hem deden wegens verkrachting, is L. voor die feiten niet vervolgd. Het duurde na hun aangifte meer dan een jaar voordat de vrouwen überhaupt iets terug hoorden van justitie.



De laatste aflevering van Een soort god, vanaf donderdag te beluisteren, onderzoekt waarom het niet tot een vervolging voor de zedendelicten is gekomen. Volgens het Openbaar Ministerie waren er omstandigheden in de zaak ‘die voor ons voorspelbaar zouden leiden tot vrijspraak voor die feiten’. Welke omstandigheden dat zijn, kan de officier van justitie niet toelichten.

Volgens Kai Lindenberg, hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, komt het bij zedenzaken relatief vaak voor dat politie en justitie oordelen dat er niks strafbaars is gebeurd, ‘terwijl je daar je vraagtekens bij kunt zetten’. ‘Het gevolg is dat verkrachting een van de feiten is waarvoor de verhouding aangebrachte zaken en vrijspraak het slechtst is.’

Lindenberg noemt het goed voorstelbaar dat capaciteitsgebrek een rol heeft gespeeld in het besluit om René L. alleen te vervolgen voor bedreiging en mishandeling, en niet voor verkrachting. ‘Het zou mij niet verbazen dat een officier die keuze maakt, als hij ziet dat hij een zaak vrij eenvoudig rond kan krijgen voor bepaalde feiten.’

Lindenberg spreekt van ‘een soort triage in het strafrecht’ die het gevolg is van de beperkte middelen bij justitie. Het OM stelt in reactie dat het capaciteitsgebrek in het algemeen een probleem is, maar dat het in deze zaak geen rol heeft gespeeld.

Momenteel is nieuwe zedenwetgeving in de maak, waarbij ook seks zonder instemming strafbaar wordt. Deskundigen vrezen dat het aantal aangiften enorm zal toenemen, waardoor de doorlooptijden van de zedenrecherche nog langer worden.

