Bijna helft jongeren lijdt onder coronacrisis: uitjes worden gemist, ‘verplichte nummertjes’ niet

Jongeren in Amsterdam na het sluiten van de horeca. Beeld Joris van Gennip

Dat blijkt uit het onderzoek Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin werden jongeren bevraagd hoe en op welke manier de coronacrisis hun dagelijks leven beïnvloedt. Het onderzoek vond plaats van februari tot april 2021, tijdens de derde golf van de pandemie.

Voornamelijk het niet meer eropuit kunnen gaan, zoals uiteten, naar de bioscoop of op stap, ervaren jongeren als een verlies. Tweederde zegt dat te missen. Ook niet of minder thuis met vrienden en familie afspreken (60 procent) en grote evenementen moeten missen (47 procent), zoals festivals of sportwedstrijden, zorgen voor een minder betekenisvol leven.

Maar, benadrukt hoofdsocioloog van het CBS en onderzoeker Tanja Traag, 43 procent van de jongeren geeft aan óók positieve ervaringen te ontlenen aan de crisis. ‘En 6 procent geeft aan juist gelukkiger te zijn door de crisis. Zo zie je maar hoe mensen, en dus ook jongeren, van elkaar kunnen verschillen.’

Zo zijn er veel jongeren die het prettig vinden dat ‘verplichte nummertjes’ wegvallen, zegt Traag. ‘Het op bezoek moeten bij opa en oma, bijvoorbeeld. Of die pianoles waar ze toch al niet zo enthousiast over waren, maar die ze van hun ouders moeten. Jongeren hebben nu meer vrije tijd voor zichzelf.’

Jongvolwassenen zeggen vaker (53 procent) dat de crisis een (heel) negatieve invloed heeft op hun leven dan tieners (38 procent). Traag: ‘Tieners wonen vaak nog thuis. Hun leven speelt zich dus voor een deel nog af onder de vleugels van hun ouders. Dat buitenleven is relatief minder belangrijk. Jongvolwassen richten veel meer hun eigen leven in en vormen zichzelf. Zij gaan vaker uit, of uiteten, of met vrienden sporten. Dat wordt heviger gemist.’

Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassen mannen (56 procent) iets vaker last hebben van de crisis dan vrouwen (50 procent). ‘We kunnen niet met zekerheid zeggen waardoor dat komt. We denken dat mannen met name het uitgaan missen. We zagen in andere onderzoeken dat mannen minder gingen roken en drinken. Dat is misschien gezonder, maar ze ervaren het wel als een gemis.’

De coronacrisis zorgt ook voor meer school- en studiestress bij jongeren. Bijna de helft van de scholieren en studenten heeft daar sinds de crisis meer last van. Traag: ‘Dat komt bijvoorbeeld doordat ze een deel van de lessen hebben gemist vanwege corona. Ze vragen zich af of ze het allemaal wel op tijd kunnen inhalen.’ Ook leidt het tot onzekerheid. ‘Het zal je maar gebeuren dat je precies tijdens de toetsperiode positief test.’