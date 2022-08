Bijna gratis met het openbaar vervoer: in Duitsland smaakt het zomerse 9-euroticket naar meer

Reizigers wachten op een Berlijns station op hun trein. Het 9-euroticket heeft de toch al overbelaste treinen nog drukker gemaakt. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Kijk nou, twee Nederlandse studenten in de regiotrein van Berlijn naar Wismar, op weg naar hun eerste overstap van zeven. Of nee, zegt Albert Kuiper (20) na een blik op zijn mobiel: tien, die in Nederland meegerekend. Ze zijn ’s ochtends uit Berlijn vertrokken en tegen middernacht terug in Harlingen, tweemaal zo lang als met een reguliere trein. Als ze tenminste op de volgende overstap Kuipers tas op tijd terugkrijgen. Die is daar beland op de heenweg, toen het stel een overvolle trein plotseling moest verlaten. Eenmaal buiten dacht Kuiper: ‘Shit, mijn rugzak.’

Ze hebben een hele leuke week in Berlijn gehad, prachtig weer ook. ‘Maar het was wel heftig op de heenweg’, zegt Isa Lemmers (19). ‘We hadden een beetje onderschat hoe druk het zou zijn.’

Zij, en vrijwel heel Duitsland. In juni besloot de regering openbaar vervoer drie maanden lang vrijwel gratis te maken: van juni tot en met augustus kan iedereen voor 9 euro per maand heel Duitsland onbeperkt doorreizen. Dat wil zeggen: met het regiovervoer, niet met de luxe intercity’s.

Sindsdien gutst het beelden van overvolle treinen, vrolijke studenten en klagende forenzen. Het 9-euroticket bleek een vloek en een zegen: leuk om de hele hete zomer te reizen voor een prikkie, jammer dat de rest van Duitsland dat ook doet. Nu eind augustus het feest voorbij is, rijst de vraag: is een doorstart mogelijk, wellicht in een beter doordachte versie?

Oekraïne-oorlog

Het 9-euroticket is onderdeel van een pakket maatregelen om burgers te compenseren voor de stijgende leefkosten door de oorlog in Oekraïne. Zo zijn ook benzine en diesel tijdelijk veel goedkoper en krijgen werkende Duitsers eenmalig 300 euro belasting terug.

Een regiotrein komt aan in Berlijn. Het 9-euroticket is geldig in deze treinen, in luxe intercity's is dat niet zo. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Voor een opvolger doen verschillende proefballonnetjes de ronde. 9 euro per maand is niet houdbaar, zegt de regering: elke maand moet er bijna een miljard euro aan belastinggeld bij. Maar misschien kan het voor 69 euro per maand, zeggen de Duitse vervoersorganisaties. Of tenminste in Berlijn voor 365 euro per jaar, zegt de hoofdstedelijke CDU. Of, zoals regeringspartij De Groenen vrijdag voorstelde: 29 euro per maand voor je eigen regio, 49 euro per maand voor heel het land. ‘Het 9-euroticket is een enorm succes’, aldus Duitslands derde partij.

Dat hangt er zeer van af wie je het vraagt. Driekwart van de Duitsers vindt het ticket ‘een aantrekkelijk aanbod’. Het probleem zit hem in niet in de prijs, maar in de uitvoering. Een hele trits studenten op het traject Berlijn - Hamburg (4,5 uur, één keer overstappen) zegt innig te hopen dat ze voor een prikkie naar festivals kunnen blijven reizen en ook families op weg naar de noordelijke kust jubelen over de spotprijs.

Maar het is nogal druk in de trein. Heel druk. En heel warm. Bij vertrek is er geen zuchtje frisse lucht. De ramen kunnen niet open en de airco lijkt uit te staan. Zwetende vakantiegangers met zware rugzakken schuifelen zijwaarts door het gangpad. Gepensioneerd verpleegkundige Judith Strauch (66) vertelt een medepassagier juist een horrorverhaal – haar dochter zat in een propvolle vertraagde trein zonder airconditioning waar de restauratiewagon geen water maar nur noch Bier op voorraad had – als haar wordt gevraagd of het 9-euroticket een herkansing verdient.

Het doet haar pijn als milieuliefhebbende automijder, maar nee. Althans: niet in deze vorm. ‘Ik ben zeer voor betaalbaar openbaar vervoer, zeker voor mensen met lage inkomens’, zegt Strauch. Maar, zegt ze met een blik op het landschap aan armen en benen op de trap naar de overvolle eerste klas: de Duitse spoorwegen zijn al jaren zwaar overbelast. ‘In plaats van daar wat aan te doen, zorgt de overheid nu voor enorm veel extra passagiers.’

Politiek verzinsel

Dat klopt, zegt Christian Röttger, hoogleraar aan de Berlijnse Hogeschool voor Techniek en Economie: de spoorwegen zijn dramatisch ondergefinancierd, de lijst met noden beslaat 150 miljard euro, dus de miljardensubsidies voor dit ticket hadden beter besteed kunnen worden. Het 9-euroticket, zegt Röttgen, was vooral een politieke vondst, bedacht door De Groenen nadat de centrum-rechtse autoliefhebbers van coalitiepartij FDP met brandstofkortingen waren gekomen– ook al zo’n slecht plan.

‘Beide acties zijn ongericht en daardoor inefficiënt en kostbaar. En er zijn maar weinig mensen die door het 9-euroticket de auto laten staan; op weekdagen in juni was dat 3 procent. Het ticket leidt er vooral toe dat mensen die al met het openbaar vervoer reisden dat nu vaker doen. En de trein is natuurlijk beter voor het milieu dan de auto, maar méér reisbewegingen is niet wat we willen.’

Duitse openbaarvervoergebruikers willen dolgraag af van de ‘tarievenjungle’. Beeld Anna Tiessen

Hoe kan het dan wel?

Als dit experiment één ding heeft laten zien, is het dat Duitse openbaar vervoer-gebruikers dolgraag af willen van de ‘tarievenjungle’: de gekmakende wirwar aan landelijke, deelstatelijke, regionale en stedelijke senior-, junior-, honden-, familie-, profi-, student-, fiets- en vakantietickets. Het idee van De Groenen – 29 euro per deelstaat, 49 euro landelijk – is de meest serieuze nieuwe poging tarieven simpel en betaalbaar te maken en ook de Duitse deelstaten willen meewerken. Maar De Groenen willen dit financieren door een afbouw van belastingvoordelen op zakelijke leaseauto’s, die in Duitsland zo heilig zijn dat het plan er volgens Röttgen vrijwel zeker op stukloopt.

Als de regering echt mensen wil helpen die het moeilijk hebben door hoge energieprijzen en inflatie, dan zijn er gerichtere acties mogelijk. Dat zegt Gunnar Baermann (33), wetenschappelijk medewerker in de zorg, op Hamburg Centraal. Ook in het openbaar vervoer, met een voordelig landelijk ticket voor mensen met lage inkomens. Dat zo’n strategie stuk zou lopen op bureaucratische obstakels, een vaak gehoord bezwaar, gaat er bij hem niet in.

‘Ik heb drie maanden geleden een kind gekregen, en zijn eerste post was een brief van de Finanzamt met zijn belastingnummer. Als dat kan, dan kan de regering ook mensen met een laag inkomen treintickets bezorgen.’