Bijna geheel witte jury in moordzaak zwarte man VS: ‘Lijkt opzettelijke discriminatie’

Demonstratie bij het Glynn County Courthouse als de juryselectie begint in het proces tegen de verdachten in de schietpartij van Ahmaud Arbery. Beeld Sean Rayford / Getty Images

De dood van de 25-jarige Arbery, die vorig jaar achterna werd gezeten door de mannen omdat ze dachten dat hij in hun buurt wilde inbreken, trok internationaal aandacht. Het was een van de twee zaken die kort voor de dood van George Floyd in Minneapolis grote boosheid veroorzaakten onder vooral zwarte Amerikanen.

Een video van Arbery’s dood ging indertijd viraal. Te zien is hoe de drie witte buurtbewoners in hun auto’s achter Arbery aan gaan en hem tegen proberen te houden. Tijdens een confrontatie probeert de jogger het geweer van een van de mannen vast te pakken, maar deze schiet Arbery vervolgens dood. Pas nadat de video uitlekte, ruim twee maanden later, werd het drietal gearresteerd en aangeklaagd. Hun rechtszaak begint vrijdag.

Na een bijna drie weken durende juryselectie waren er donderdag twaalf kandidaten overgebleven: elf witte en één zwarte. Aanklager Linda Dunikoski beschuldigde de verdediging ervan bewust zwarte kandidaten uit een groep van 48 burgers van Glynn County buiten de jury te hebben gehouden. De groep jurykandidaten was voor een kwart zwart, conform de samenstelling van de lokale bevolking.

Three White men accused of chasing down and killing Ahmaud Arbery, a 25-year-old Black man out for a jog, are set to stand trial for murder in Georgia this week in a case thick with issues of racism, self-defense and cellphone video. https://t.co/uxO8mJqn5o — CNN (@CNN) 18 oktober 2021

‘Schandalig’

Het OM vroeg de rechter in te grijpen, maar deze weigerde. Volgens rechter Timothy Walmsley kon hij niet bewijzen dat de advocaten met opzet zwarte jurykandidaten hadden afgewezen op grond van hun ras, iets wat door het Hooggerechtshof is verboden. De advocaten wezen de beschuldigingen van de hand. Volgens hen waren de zwarte jurykandidaten terecht afgewezen. Ze vonden onder meer dat de kandidaten hun oordeel al klaar hadden over Arbery’s dood en daarom niet onpartijdig waren.

Opvallend was dat de rechter zelf moest toegeven dat de handelwijze van de advocaten verdacht was. Zij wezen in totaal acht zwarte kandidaten af. ‘Deze rechtbank is van oordeel dat er sprake lijkt van opzettelijke discriminatie’, zei rechter Walmsley.

Arbery's nabestaanden en hun advocaten waren verontwaardigd over de samenstelling van de jury. De bekende zwarte burgerrechtenadvocaat Benjamin Crump, die ook de familie van George Floyd bijstond, noemde het afwijzen van zwarte kandidaten ‘schandalig’. Hij wees erop dat het plaatsje waar Arbery werd gedood, Brunswick, voor 55 procent zwart is maar dat een bijna geheel witte jury nu moet oordelen over het lot van de witte verdachten.

Ahmaud Arbery's murder was caught on video! It's graphic but must be shared. @BenCrumpLaw will be representing Ahmaud's father Marcus Arbery as we seek justice in this modern-day lynching. Everyone must know the truth! #JusticeforAhmaudArbery pic.twitter.com/y4kBgRJ8X6 — Ben Crump (@AttorneyCrump) 5 mei 2020

‘Cynische poging’

‘Na te zijn opgejaagd, ingesloten en gedood omdat hij een zwarte man was in een witte buurt in Georgia, krijgt Ahmaud Arbery opnieuw geen gerechtigheid’, aldus Crump in een verklaring. ‘Zwarte juryleden zijn doelbewust afgewezen om tot een jury te komen die geen afspiegeling is van de bevolking. Het is een cynische poging om zijn moordenaars vrijuit te laten gaan.’ Arbery’s moeder, Wanda Cooper-Jones, zei ‘kapot’ te zijn van de samenstelling van de jury.

Toch zeggen de nabestaanden niet te geloven dat de witte juryleden de verdachten met hun daad weg zullen laten komen. Sommige juryleden lieten zich tijdens het selectieproces kritisch uit over de daden van de verdachten, en dat geeft de familie van Arbery moed.

De beklaagden zeggen uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Arbery werd doodgeschoten door Travis McMichael, die samen met zijn vader Greg, een voormalige politieman, achter de jogger aan was gegaan. Het tweetal maakte zich destijds zorgen om de vele inbraken in de buurt. Een buurman sloot zich bij de McMichaels aan. Hij filmde met zijn telefoon hoe Travis drie schoten op de ongewapende Arbery afvuurde.

Geen bewijs voor inbraakplannen

Er is nooit bewijs geleverd dat Arbery in de buurt was om in te breken. Vlak voordat de mannen achter hem aangingen, keek hij wel binnen in een huis dat in aanbouw was. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat Arbery daarna weer verder ging met joggen – tot de noodlottige confrontatie met het drietal.

Het uitgelekte filmpje leidde tot geschokte reacties, onder anderen van president Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. ‘De video is duidelijk: Ahmaud Arbery is in koelen bloede gedood’, twitterde Biden. Ook zei hij op een campagnebijeenkomst dat Arbery ‘in feite gelyncht is voor onze ogen’.