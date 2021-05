Bijna eenderde van Nederland kreeg eerste prik, minder besmettingen gemeld

Bijna eenderde van de volwassen bevolking tenminste één keer geprikt

Ruim 4,4 miljoen Nederlanders hebben tenminste één dosis coronavaccin ontvangen, dat is bijna eenderde van alle 18-plussers. Zo’n 1,2 miljoen personen ontvingen daarnaast ook een tweede prik, wat betekent dat 9 procent van de volwassen bevolking volledig is gevaccineerd. Nederland zit daarmee op vergelijkbaar niveau als de meeste landen in de Europese Unie.

Uitschieters zijn Malta en Hongarije, waar respectievelijk 25 en 22 procent van de bevolking tweemaal is ingeënt. Letland, Finland en Bulgarije zijn de hekkensluiters, met zo’n 3 procent volledig gevaccineerde inwoners. Tot en met 2 mei zijn in Nederland ruim 5,6 miljoen doses vaccin toegediend, zo blijkt uit cijfers van het RIVM.

De GGD’s hebben de afgelopen week beter in beeld kunnen brengen hoeveel 55- tot 65-jarigen tot dusver zijn gevaccineerd. In deze leeftijdsgroep zijn tenminste 215 duizend doses toegediend. De exacte vaccinatiegraad per leeftijdsgroep is niet bekend, omdat de prikken door verschillende instanties worden gezet en niet alle instanties het aantal toegediende prikken bijhouden.

Minder kinderen en tiener getest, aantal positieve testen daalt fors

De recente daling van het aantal gemelde coronabesmettingen is onder vrijwel alle leeftijdsgroepen zichtbaar. Alleen onder jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn deze week iets meer besmettingen gemeld dan de voorgaande week. Deze leeftijdsgroep test nog steeds relatief het vaakst positief, de afgelopen week zo’n 514 op de 100 duizend leeftijdsgenoten. De grootste daling, met 21 procent, was zichtbaar onder 80-plussers. Onder kinderen en tieners nam het aantal positieve tests fors af, er werd echter ook minder getest. De afgelopen week werden 93 duizend 18-minners getest, eenderde minder dan vorige week. Dit komt vermoedelijk door Koningsdag en de start van de meivakantie. Onder 30-plussers nam het aantal uitgevoerde testen juist toe.