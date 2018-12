Bijna een op de tien baby’s wordt geboren in een eenoudergezin

Beeld ANP

In Rotterdam, Amsterdam en Almere ligt het aantal baby’s van een alleenstaande moeder boven het landelijk gemiddelde. In deze gemeenten wonen relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse achtergrond, bevolkingsgroepen waarin eenoudergezinnen vaker voorkomen.

De meeste baby’s worden geboren in een gezin met twee ouders, maar die zijn steeds minder vaak gehuwd. Tot het midden van de jaren zeventig werden kwamen bijna alle baby’s ter wereld in een gezin waarin de ouders getrouwd waren. Daarna zette een daling in. In 2008 was 60 procent van de jonge moeders getrouwd, in 2017 57 – waarbij moeders met een geregistreerd partnerschap zijn meegeteld.

Biblebelt

Gehuwde moeders komen het vaakst voor in de biblebelt tussen Zeeland en Overijssel. In Urk en Staphorst is meer dan 95 procent van de jonge moeders gehuwd. In de gemeenten Heerlen, Boxmeer en Rijnwaarden lag het percentage gehuwde moeders het laagst, rond de 40 procent.

Een gezin met twee kinderen is het meest gangbaar in Nederland, aldus het CBS. Van de baby’s wordt 43 procent als eerste geboren, 38 procent heeft een broertje of zusje. Ongeveer 5 procent komt ter wereld in een gezin waar al drie of meer kinderen zijn.