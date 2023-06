Bijna een jaar geen treinen tussen Amsterdam en Londen

Beeld ANP

Dat schrijft staatssecretaris voor Internationaal Openbaar Vervoer Vivianne Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. Het station, waar in 2018 nog de laatste verbouwingen werden afgerond, begint volgend jaar aan wéér een nieuwe renovatie. Ook het perron waarvandaan vier keer per dag een directe trein naar Londen vertrekt, valt daaronder.

Op dat perron is een speciale douanepost gebouwd, die noodzakelijk is sinds de Brexit. De staatssecretaris schrijft dat is geprobeerd een oplossing te zoeken, maar dat het niet mogelijk is deze post te verplaatsen. ‘Ik vind dat heel teleurstellend’, aldus Heijnen.

De Eurostar zal zodoende van juni 2024 tot uiterlijk mei 2025 niet direct rijden tussen Amsterdam en Londen. Reizigers die met de trein van Amsterdam naar Londen willen, zullen in Brussel moeten overstappen. Het is nog niet bekend of Rotterdam nog een station blijft voor de Eurostar. Heijnen praat binnenkort met onder meer Eurostar over de dienstregeling. In eerste instantie dreigde zelfs de situatie dat het traject tussen Amsterdam en Londen er voor tien jaar uit zal liggen, maar dat zeggen NS en ProRail te hebben voorkomen.

De treinverbinding tussen Londen en Amsterdam werd in 2013 al aangekondigd. Door bureaucratische problemen omtrent de douane gaat de trein pas sinds 2020 direct naar Londen, zonder tussenstop in Brussel. Na amper vier jaar moet die tussenstop dus opnieuw worden gemaakt.

De coalitiepartijen spraken in het coalitieakkoord de ambitie uit om meer internationale treinenritten te bewerkstelligen, als duurzaam en goed alternatief voor korte vluchten. Het vervallen van de directe trein tussen Amsterdam en Londen zal het daarentegen aantrekkelijker maken het vliegtuig naar Londen te pakken.