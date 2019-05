Bijna drieduizend schademeldingen in eerste week na Groningse gasbeving Westerwijtwerd

De dag na de gasbeving bij Westerwijtwerd roepen bewoners minister Eric Wiebes op te vertrekken. Beeld ANP

Dit blijkt uit cijfers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het aantal meldingen lag daar de afgelopen week met 2.875 veertien keer hoger dan in een gemiddelde week met zo'n 200 meldingen. In totaal zijn door alle Groningse bevingen van de afgelopen jaren nog altijd ruim 17 duizend schademeldingen niet afgehandeld.

De aardbeving bij Westerwijtwerd, precies een week voor de zestigste verjaardag van gasbel Slochteren (29 mei 1959), zette opnieuw druk op de krakkemikkige schadeafhandeling en trage versterkingsoperatie in Groningen. Zo greep het Staatstoezicht op de Mijnen de aardbeving en het jubileum dinsdag aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) te sommeren de gaskraan nog sneller dicht te draaien en te komen met een crisisaanpak voor de getroffen Groningers.

De onthulling van een monument woensdag toont de omslag in het kijken naar wat zich in Groningen afspeelt. Waar tien jaar geleden nog een beeld werd geplaatst ter ere van de gaswinning - die de Staat in zestig jaar 417 miljard euro opleverde -, werd dinsdag een kunstwerk over de keerzijde ervan onthuld. In de berm langs de A7 zien voorbijgangers sinds deze week een acht meter hoge stalen constructie, die een baksteen met barst moet voorstellen.

Gasbuit bijna binnen

De Nederlandse gasbuit is inmiddels grotendeels binnen, nu de voorraden op hun einde lopen. Naar schatting zit nog 20 procent onder de grond. Door de aardbevingen als gevolg van de gasproductie wordt van die reserves sinds 2015 jaarlijks al steeds minder opgepompt.

De gestage daling die drie jaar na de zwaarste gasbeving - Huizinge 2012 - werd ingezet, is goed terug te zien in de CBS-cijfers die dinsdag naar buiten kwamen. In 2018 werd ongeveer 36,5 miljard kubieke meter gas naar boven gehaald, een halvering ten opzichte van 2014. Op het hoogtepunt, in 1977, ging het om 98 miljard kubieke meter.

Vorig jaar werd voor het eerst meer gas geïmporteerd dan uitgevoerd naar het buitenland. Met name exporteur Noorwegen profiteert van de Nederlandse poging het eigen gas zo veel mogelijk met rust te laten.

Het terugschroeven van de gaswinning scheelt niet alleen in de aardgasbaten voor de overheid, ook de zogenoemde bedrijfstak ‘delfstoffenwinning’, waar onder meer Shell onder valt, speelt een steeds kleinere rol in de Nederlandse economie. Die is nog maar goed voor zo’n 1 procent van het bruto binnenlands product. In 1985 lag dit percentage op 6,9.