Bijna de helft van de Nederlandse kantoren moet in 2023 sluiten, als de energielabels niet snel worden opgeschroefd

Veel kantoren moeten over vijf jaar de deuren sluiten, als de eigenaren niet snel energiebesparende maatregelen treffen. Bijna de helft van de Nederlandse kantoren voldoet niet aan minimaal energielabel C, blijkt uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van vakblad Vastgoedmarkt . In hun huidige staat mogen de kantoorgebouwen over vijf jaar niet meer worden gebruikt.

Luchtfoto met overzicht van kantoorpanden op de Zuidas in Amsterdam Zuid. Beeld ANP

In september van dit jaar had 44 procent van de Nederlandse ‘kantorenvoorraad’ een label slechter dan C, de minimumeis voor kantoren in 2023. Dat percentage staat gelijk aan 35 miljoen vierkante meter kantoorruimte.

De strenge energie-eis werd eind 2016 afgekondigd door toenmalig minister Blok van Wonen. Vastgoedmarkt vreest dat kantooreigenaren die tot 2022 wachten met de verduurzaming van hun kantoren, te maken zullen krijgen met een tekort aan personeel om maatregelen te treffen.

In Zuid-Holland, de provincie met de meeste vierkante meters kantoor, is het aandeel van te verduurzamen kantoorruimte het grootst met 7,2 miljoen vierkante meter kantoor. Daarna volgen Noord-Brabant (5,9 miljoen vierkante meter, waarvan 850 duizend in Eindhoven) en Noord-Holland (5,8 miljoen vierkante meter, waarvan 2,5 miljoen in Amsterdam). Samen hebben die drie provincies ruim de helft van de te verduurzamen kantorenvoorraad van Nederland; gebouwen met energielabel D, E, F of G.

Oude kantoren presteren het slechtst

De energiezuinigheid van gebouwen hangt sterk samen met leeftijd, bleek twee jaar geleden al uit onderzoek. Gevelisolatie bijvoorbeeld deed pas in 1975 zijn intrede, samen met dubbel glas, herinnert Vastgoedmarkt zich. Sindsdien zijn de duurzaamheidseisen steeds verder opgeschroefd. Kantoren van voor 1974 die nog in oorspronkelijke staat verkeren, presteren het slechtst. Veel van die kantoren hebben nog geen energielabel aangevraagd, maar zouden in de huidige staat waarschijnlijk energielabel G krijgen. Dat is de laagste mogelijke waardering: ‘zeer onzuinig’. Het label wordt overigens meestal pas aangevraagd nadat energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Eindhoven is stedelijk recordhouder met nog te verduurzamen kantoorruimte. In de stad met de sterke economische groei voldoet 50,5 procent van de kantoren (850 duizend vierkante meter) nog niet aan de vereisten voor label C. Wat betreft de provincies is Friesland koploper. Daar is 53 procent van de kantoren nog onvoldoende energiezuinig. Daarna volgen de provincies Groningen, Limburg en Zeeland, alle met 49 procent.