Bijna de helft van alle ondernemingen had coronasteun nodig

Kappers moesten dit voorjaar vanwege de coronacrisis de deuren sluiten. Beeld ANP

Limburgse ondernemers hadden de meeste ondersteuning nodig. In deze provincie maakte 55 procent van de bedrijven gebruik van één, of meerdere regelingen. In de Limburgse gemeenten Maastricht, Vaals, Roermond en Valkenburg aan den Geul liep dit nog op tot 60 procent. Van de grote steden maakten de Amsterdamse bedrijven het meeste gebruikt van de regelingen (55 procent).

De sectoren horeca, overige persoonlijke dienstverlening (waar onder andere kappers en schoonheidssalons onder vallen) en de cultuursector ontvingen relatief de meeste steun in de vorm van de NOW-I (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), of uitstel van belastingbetaling.

De helft van de bedrijven die coronasteun heeft ontvangen, had in het tweede kwartaal een omzetdaling van 25 procent of meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij ruim één op de vijf bedrijven met steun was er juist sprake van een omzetstijging van 5 procent of meer. Zij hebben mogelijk geen recht op ondersteuning van de overheid. Volgend jaar wordt bepaald of ze de toegekende steun moeten terugbetalen.

Vooral bedrijven met veel jonge werknemers hebben gebruikgemaakt van de regelingen. Bedrijven met werknemers onder de 30 jaar ontvingen relatief vaak de NOW-uitkering.

Het aantal banen in de horeca nam sterk af tussen februari en april, waarbij de flexibele banen als eerste verdwenen. In de horeca was in april en mei minder steun nodig dan in maart, maar het aantal NOW-uitkeringen nam opmerkelijk genoeg weer toe in juni.