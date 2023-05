Bijna de hele wereld kan Google’s chatbot Bard gebruiken behalve Europa, de reden blijft (nog) vaag

OpenAI-ceo Samuel Altman (rechts) tijdens een bijeenkomst van de Senate Judiciary Subcommittee on Privacy, Technology, and the Law over wet- en regelgeving rond A.I. Beeld The Washington Post via Getty

Bard is nu in maar liefst 180 landen en gebieden beschikbaar, zo kondigde Google onlangs vol trots aan tijdens zijn jaarlijkse conferentie. Die stond geheel in het teken van kunstmatige intelligentie (AI), met chatbot Bard als een van de blikvangers.

Net als bij het mateloos populaire ChatGPT van concurrent OpenAI kunnen mensen aan Bard van alles vragen, waarna het programma goed geformuleerde (maar niet altijd correcte) antwoorden geeft in verschillende talen en in verschillende stijlen. Bijvoorbeeld: ‘Maak een paklijst voor mijn vis- en kampeerweekend naar Schotland’. Ook kan Bard, net als ChatGPT, programmeercode genereren om bijvoorbeeld te helpen bij het maken van een website.

Belangrijk verschil met de veelgebruikte concurrent is dat Bard standaard ook toegang heeft tot actuele informatie. Dat is niet het geval bij de gratis variant van ChatGPT. Wie bijvoorbeeld vraagt wie Nederlands kampioen voetbal is van dit seizoen, krijgt als eerlijk antwoord dat ChatGPT dat niet weet omdat hij geen informatie heeft van na september 2021: het taalmodel achter ChatGPT is getraind met grote hoeveelheden data tot die datum.

Veel Europeanen kijken reikhalzend uit naar Bard, al is het maar om de twee programma’s met elkaar te kunnen vergelijken, maar komen bedrogen uit. De 450 miljoen inwoners van de 27 EU-landen hebben (net als bijvoorbeeld Canadezen) géén toegang. Wie naar Bard surft, krijgt de mededeling dat Bard niet wordt ondersteund. Maar waarom niet?

Google hult zich in algemeenheden. ‘Aangezien de technologie nog in haar kinderschoenen staat, willen we haar geleidelijk en verantwoord uitrollen’, zo luidt een verklaring van de pr-afdeling. Bovendien wil Google een ‘behulpzame en betrokken partner’ blijven van de regelgevers ‘om samen deze nieuwe technologieën in goede banen te leiden’.

Brando Benifei, de Italiaanse hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement van de komende AI Wet, noemt de afwezigheid van Bard tegenover het Amerikaanse technologietijdschrift Wired ‘een groot probleem’. Hij weet niet wat de reden erachter is.

Wired zegt op gezag van ‘diverse experts’ dat Google hiermee wel eens een signaal zou kunnen afgeven aan de strenge Europese regelgevers, maar een ander scenario is waarschijnlijker: Google is er niet zeker van dat zijn chatbot voldoet aan de huidige Europese privacyregelgeving (GDPR, ook bekend als AVG).

Ook Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ict en recht aan de Radboud Universiteit, vermoedt dat dat laatste het geval is. Programma’s als Bard en ChatGPT werken op basis van zogenoemde Large Language Models (LLM’s), die zijn ontworpen om natuurlijke taal te interpreteren en te genereren. Ze zijn getraind met grote hoeveelheden informatie die afkomstig is van het web. ‘Daar zitten ook persoonsgegevens bij’, zegt Zuiderveen Borgesius, ‘maar op zichzelf is dat niet verboden.’ Wat volgens hem wél een probleem kan zijn, is de eis in de wet om transparant te zijn over welke informatie precies is gebruikt.

Omweg via VPN

Het taalmodel dat Google gebruikt voor Bard (PaLM, Pathways Language Model) is getraind met een gigantische dataset die bestaat uit webpagina’s (bijvoorbeeld nieuwssites), boeken, Wikipedia-artikelen, maar ook blogs en fora.

Eerder trapte de Italiaanse privacytoezichthouder al op de rem en blokkeerde ChatGPT tijdelijk vanwege privacyschendingen, onder andere omdat niet helder was welke persoonsgegevens de chatbot precies voor trainingsdoeleinden verzamelt. Het is goed denkbaar dat Google een dergelijk scenario wil voorkomen, denkt Zuiderveen Borgesius. Google belooft dat Bard beschikbaar komt in de EU, maar kan niet zeggen wanneer.

Wie niet wil wachten, kan de chatbot via een omweg gebruiken met een VPN-verbinding waarmee de internetter kan doen alsof hij niet in Nederland, maar bijvoorbeeld in Engeland woont. Het antwoord dat Bard geeft op de vraag waarom hij in Nederland schittert door afwezigheid, hoeft niet per se te kloppen, maar is in ieder geval wel een stuk helderder dan de officiële Google-verklaring: ‘Bard voldoet niet aan de GDPR-regelgeving’.