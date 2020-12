‘Bijna alle kappers blijven langer open vandaag, als het moet zelfs tot twaalf uur’

Lees ook

Na weken aarzelen pakt het kabinet dan toch de grootste hamer uit de kast

Wekenlang bleef het kabinet tamelijk ontspannen onder de oplopende besmettingscijfers, maar de stemming is radicaal omgeslagen: de lockdown die dinsdagnacht van kracht wordt, zal zwaarder zijn dan het land tot nu toe meemaakte. Niets wordt meer aan het toeval overgelaten.

‘Er is helemaal geen zicht meer op hoe de corona-besmettingen overspringen’

Afgelopen dinsdag wilde premier Rutte nog niet op een zwaardere lockdown vooruitlopen, nog geen week later besluit het kabinet tot ingrijpende maatregelen. Waarom is het menens? We belden met datajournalist Serena Frijters.

