Bijna 82 procent van volwassenen volledig gevaccineerd na herberekening RIVM

Belangstellenden voor een Janssen-vaccin in de Jaarbeurshallen in Utrecht. De toestroom was eind juni nog zo groot dat er een nachtelijke priksessie plaatsvond. Inmiddels stijgt het aantal vaccinaties mondjesmaat. Beeld Marcel van den Bergh

Voor de gehele Nederlandse bevolking komt de vaccinatiegraad na de herberekening uit op zo’n 68 procent. Dat is nog altijd lager dan in Denemarken, waar vorige week alle coronamaatregelen zijn opgeheven – iets wat Nederland ook hoopt te doen wanneer de vaccinatiegraad het toelaat. 74 procent van de Deense bevolking heeft een tweede prik gekregen, zonder van corona genezen personen met één prik mee te tellen.

Na een covid-19-besmetting hebben mensen doorgaans één prik nodig voor voldoende immuniteit. Voorheen telden ontvangers van één prik niet mee als volledig gevaccineerd, omdat niet precies duidelijk was wie er tot deze groep behoort. Dankzij nieuwe gegevens van de GGD is die duidelijkheid er nu wel.

De stijging van het aantal volledig gevaccineerde 18-plussers in Nederland gaat traag; de laatste drie weken slechts met een krappe procentpunt per week. Alleen deze week is dat ruim 4 procent, maar vooral door de nieuwe rekenmethode. Er worden nog maar weinig tweede prikken gezet.

Door de herberekening stijgt Nederland niet in de internationale vaccinatieranglijsten. Hiervoor wordt vooralsnog alleen gerekend met het aantal toegediende tweede doses. In de weekcijfers is ook nog geen effect zichtbaar van de vorige week al verwachte aankondiging van de coronapas voor horeca- en cultuurgelegenheden. De opkomst voor een eerste prik is namelijk amper gestegen. Er werden zo’n 50 duizend eerste doses toegediend, evenveel als de week ervoor. In totaal zijn er 12,7 miljoen eerste prikken gezet en 10,6 miljoen tweede.