Bijna 5 miljoen vogels werden al geruimd, maar de vogelgriep laat zich niet uitroeien

In Zeeuws-Vlaanderen ruimen medewerkers van de landschapsbeheerder in beschermende pakken dode vogels in natuurgebied Waterdunen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Edwin Vries (48) heeft als hoofd incidentencrisisbeheersing bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een van de drukste jaren uit zijn carrière achter de rug. Hij is de ‘spin in het web’ bij de bestrijding van vogelgriep. Na de melding van een mogelijke besmetting op een pluimveehouderij – meestal door een lokale dierenarts – stuurt hij binnen drie uur een specialistenteam naar het bedrijf. Als het inderdaad om vogelgriep gaat, schakelt hij een ‘frontteam’ in dat samen met externe partners zo snel mogelijk tot ruiming overgaat.

Hij is ook de contactpersoon voor de getroffen pluimveehouders. ‘Ik heb ze allemaal gesproken’, zegt Vries. ‘Dat zijn indringende en meestal ook emotionele gesprekken. Vooral de laatste maanden merk je dat de spanning eruit komt. De kippen en andere vogels zitten al elf maanden opgehokt, terwijl het virus maar blijft rondgaan. Dan reageert zo’n pluimveehouder met een brok in de keel en een snik in de stem: oef shit, nu moet ik er toch nog aan geloven.’

Pieter Jacobs (63) is als NVWA-dierenarts de tel kwijtgeraakt hoe vaak hij het afgelopen jaar al is uitgerukt naar een besmet bedrijf. ‘Tussen de 30 en 50 keer’, schat hij. ‘Niet alleen het doden van dieren is voor een pluimveehouder een emotioneel moment. Dat is ook de stilte van de stal wanneer het hele ruimingscircus voorbij is. Ze vallen in een zwart gat, zeggen sommigen. Of moeten tijdelijk elders gaan werken. Want de schoorsteen moet roken en de overheid vergoedt alleen de geruimde dieren, niet de maandenlange leegstand van stallen.’

Dit jaar is alles anders

Normaal begint het vogelgriepseizoen in de herfst, wanneer trekvogels uit Siberië in West-Europa komen overwinteren. Zij nemen het virus mee, poepen het uit en de besmettelijke vogelpoep komt uiteindelijk in de stallen terecht. Hoe het virus de stal binnenkomt, is vaak niet te achterhalen. Maar mensen, voertuigen, materialen, vogels, plaagdieren, insecten en zelfs stofdeeltjes of veertjes in de lucht kunnen hierbij een rol spelen.

Als het in het voorjaar warmer wordt, vertrekken de trekvogels weer en verdwijnt in principe ook de vogelgriep gedurende een halfjaar. Maar dit jaar is alles anders. Ook in de zomer is het virus blijven rondwaren. De ‘wintergasten’, zoals ganzen en eenden, blijken ook de in de zomer aanwezige vogels, zoals grote sterns en ooievaars, te hebben besmet. En daardoor is de epidemie onder pluimvee nog steeds niet gedoofd. Vogelgriep is nu een jaar onafgebroken in Nederland. Biologen en virologen vrezen zelfs dat het virus niet meer weggaat.

‘We hebben te maken met de grootste uitbraak van vogelgriep die we ooit in Europa hebben gezien’, zegt Nancy Beerens, vogelgriepexpert bij het bioveterinair onderzoekscentrum (WBVR) in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Nooit eerder heeft het virus zo heftig en lang huisgehouden in wilde vogelpopulaties, zowel tijdens de winter- als zomertrek. Een verklaring daarvoor is niet bekend, maar het gevolg is wel dat de besmettingen in pluimveebedrijven eveneens deze zomer zijn blijven doorgaan.

Ruimen

In Nederland zijn sinds eind oktober 2021 – het traditionele begin van het vogelgriepseizoen na zes maanden rust – al 66 besmette bedrijven geruimd. Daarnaast zijn 42 bedrijven preventief geruimd, evenals 4 bedrijven die risicovol contact hebben gehad met een besmet bedrijf. In totaal zijn 4,9 miljoen kippen, kalkoenen en eenden vergast, en afgevoerd naar destructiebedrijf Rendac in Son.

Kippen worden geruimd op een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater). Beeld Peter Hilz

Daarmee staat Nederland op de zesde plaats in Europa. Ook in andere landen grijpt het virus om zich heen. De Europese ranglijst wordt aangevoerd door Frankrijk met bijna 1.400 uitbraken op bedrijven.

Vogelgriepexpert Beerens houdt haar hart vast voor komende winter: ‘De verwachtingen zijn niet best. In oktober komen de wintergasten weer deze kant op, vrijwel allemaal watervogels. En juist waar veel vogelpopulaties samenkomen, zoals op grote waterpartijen, verspreidt het virus zich goed. We moeten ervan uitgaan dat de vogelgriep voortaan het hele jaar door aanwezig is.’

Op dit moment zijn de enige maatregelen tegen verspreiding van het virus: een ophokplicht voor pluimvee en strikte hygiënevoorschriften op bedrijven (en het snel signaleren en ruimen van besmette bedrijven). Sinds woensdag geldt een ophokplicht voor heel Nederland. In grote delen van Nederland was de ophokplicht al sinds 26 oktober vorig jaar van kracht, wat vooral desastreuze gevolgen heeft voor de houders van vrije-uitloopkippen die hun eieren niet meer als vrije-uitloopeieren kunnen verkopen.

Ophokplicht

‘Het vogelgriepvirus is deze zomer niet uit Nederland verdwenen en de situatie zal met de komende vogeltrek niet verbeteren’, schreef de nieuwe landbouwminister Piet Adema (CU) woensdag aan de Tweede Kamer. Vorig jaar oktober besloot het ministerie ook om een landelijke ophokplicht in te voeren, die duurde toen tot juni.

Door het uitblijven van de gebruikelijke ‘zomerdip’ in de vogelgriepepidemie is de roep om een werkend vaccin steeds luider geworden. Veel pluimveehouders hebben hun hoop gevestigd op zo’n kippenprik. Weliswaar bestaat er sinds 1986 al een vaccin, maar dat werkt niet bij de huidige varianten van het virus.

In Egypte en meerdere Aziatische landen wordt pluimvee inmiddels gevaccineerd, maar met wisselende resultaten. Een ander obstakel is dat Europese regelgeving de handel in gevaccineerd pluimvee vooralsnog verbiedt, omdat een gevaccineerde kip door de toegediende antistoffen moeilijk te onderscheiden is van een geïnfecteerde kip.

Toch is het WBVR in Lelystad onlangs in opdracht van het ministerie van Landbouw begonnen met een onderzoek naar de werking van drie potentiële vogelgriepvaccins, afkomstig van drie verschillende farmaceuten. In een zwaar beveiligd onderzoekslaboratorium aan de oevers van het IJsselmeer lopen zestig jonge proefkippen rond.

In oktober worden de dieren geïnfecteerd met het vogelgriepvirus, in november volgt de analyse van de eerste monsters, en in december worden de eerste resultaten verwacht en gerapporteerd aan het ministerie. ‘Het vaccin moet niet alleen goed beschermen tegen ziekte, maar ook tegen verspreiding van het virus’, aldus Beerens. ‘Want bij vaccinatie moeten we voorkomen dat het virus zich ongemerkt kan verspreiden tussen bedrijven.’

Exportverbod

Ook in Frankrijk en Italië, dat eveneens hard is getroffen door de vogelgriep, worden vaccins getest op respectievelijk eenden en kalkoenen. Samen met die landen hoopt Nederland binnen de Europese Unie het exportverbod voor gevaccineerde kippen en ander pluimvee en hun eieren te kunnen doorbreken. ‘Met speciale diagnostiek is het mogelijk om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren’, aldus Beerens. ‘De uitkomsten van deze verschillende vaccinatie-onderzoeken zijn heel belangrijk om alle EU-lidstaten mee te krijgen in het spoor van vaccinatie.’

Volgens veterinair epidemioloog Francisca Velkers, verbonden aan de Universiteit Utrecht, zal het vaccineren van pluimvee op grote schaal nog wel een paar jaar op zich laten wachten. Ook viroloog Thijs Kuiken van de Erasmus Universiteit in Rotterdam vindt dat er haast moet worden gemaakt met de vaccinaties, maar hij tempert de verwachtingen: een vaccin is niet heilig en biedt waarschijnlijk geen bescherming tegen nieuwe virusvarianten die mogelijk zullen opduiken.

Daarom hamert epidemioloog Velkers nog steeds op het belang van het strikt naleven van hygiënemaatregelen bij de bestrijding van vogelgriep. ‘Ik hoor in de pluimveesector veel geluiden in de trant van: zijn hygiënemaatregelen nog wel nodig en effectief, kunnen we niet beter meteen gaan vaccineren?’, aldus Velkers. ‘Het antwoord is dus: nee. Ook als er een vaccin is, zal dit nodig blijven.’

Hoewel het volgens de vogelgriepexperts in Europa om de grootste uitbraak ooit gaat, is dat in Nederland nog niet het geval. In de Nederlandse pluimveesector geldt 2003 nog steeds als het rampjaar, toen bijna 1.350 pluimveebedrijven geruimd moesten worden op last van het ministerie van Landbouw vanwege een andere besmettelijke variant van vogelgriep. Daarbij werden meer dan 30 miljoen landbouw- en hobbydieren gedood. Bovendien raakten negentien mensen bij de ruimingen besmet. Een dierenarts uit Rosmalen overleed aan de ziekte.

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een bedrijf in Barneveld waar vogelgriep is vastgesteld. Beeld Vincent Jannik / ANP

Besmetting

Volgens Beerens zijn de huidige vogelgriepvarianten vooralsnog niet besmettelijk voor mensen, al kunnen ze dat door mutaties misschien wel ooit worden. Het grote verschil met toen is dat destijds vooral veel bedrijven elkaar besmetten. Dat gebeurde niet alleen door onvoldoende hygiënemaatregelen, maar ook door trage en gebrekkige ruimingen (waarbij bijvoorbeeld stofwolken vol virus vrijkwamen).

In de huidige epidemie hebben nauwelijks onderlinge besmettingen plaatsgevonden. Het heeft er in april wel om gespannen, aldus Velkers. Toen werd opeens bij een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei dezelfde virusvariant gevonden. In dat gebied bevindt zich de hoogste concentratie pluimvee van Nederland, met soms wel 235 bedrijven in een straal van 10 kilometer. ‘Toen zijn we aan een kleine ramp ontsnapt’, aldus Velkers. ‘Daar ging het virus waarschijnlijk even wel van bedrijf naar bedrijf. Door het snel melden van besmettingen en het snel ruimen van bedrijven is verdere verspreiding voorkomen.’

Snel en resoluut ingrijpen blijft daarom belangrijk. NVWA-crisiscoördinator Vries is best trots op het handelen van zijn teams. Dat gaat een stuk beter dan in 2003. ‘We hadden toen geen vaste frontteams, iedereen werd ingezet om te ruimen. De afdeling incidentencrisisbeheersing is na 2003 ontstaan’, zegt hij. ‘We zijn nu een geoliede machine.’

Door de schier eindeloze epidemie dringt zich bij steeds meer experts de vraag op: moeten we niet ophouden om zoveel kippen bij elkaar op te hokken in megastallen die zo dicht bij elkaar staan, zoals in de Gelderse Vallei? Viroloog Kuiken van de Erasmus Universiteit pleit onomwonden voor inkrimping. Want veel bedrijven met heel veel kippen zo dicht op elkaar, dat is volgens hem vragen om problemen.

Volksgezondheid

‘Niet alleen vergroot dat het risico dat het virus overslaat van het ene op het andere bedrijf – wat ook is gebeurd’, zegt Kuiken. ‘Het virus kan daardoor ook razendsnel overspringen binnen een bedrijf, en zo duizenden dieren besmetten. Bij elke besmetting kan een mutatie optreden en dat kan leiden tot een variant die ook besmettelijk is voor mensen. Dat is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid.’

Ook vogelgriepexpert Beerens erkent dat veel bedrijven bij elkaar het risico vergroten dat het virus overspringt. Aan de andere kant noemt ze de Gelderse Vallei wel ‘een geschikte locatie voor het houden van pluimvee’ door het gebrek aan open water, waardoor de kans op besmetting door watervogels kleiner is dan in Noord- en West-Nederland.

Ook andere partijen en organisaties dringen aan op minder bedrijven en minder dieren. Zelfs toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) zei in juni dat het aantal pluimveebedrijven rond Barneveld en Lunteren moet worden verminderd. ‘Er is in de Gelderse Vallei een risico op dierziekten die kunnen overslaan op mensen. We hebben gezien wat covid doet met Nederland en de wereld. Daar moeten we echt conclusies uit trekken’, verklaarde hij.

Inkrimping is niet alleen effectief bij de bestrijding van vogelgriep, meent viroloog Kuiken. ‘Het beperkt ook de uitstoot van stikstof, fijnstof, geurhinder en broeikasgassen. Het voer voor de 100 miljoen kippen, eenden en kalkoenen die in Nederland worden gehouden, vergt een oppervlak aan landbouwgrond dat gelijkstaat aan een kwart van Nederland. Dat voer groeit vooral in Duitsland en Frankrijk (maïs en tarwe) en Zuid-Amerika (soja). Uiteindelijk zijn dus ook het klimaat en de biodiversiteit gebaat bij minder kippen.’

Slecht nieuws

Voor de pluimveehouders blijft het in de tussentijd hopen dat er geen slecht nieuws komt uit Lelystad. Zodra een positieve testuitslag uit het WBVR-lab binnen is – uiterlijk binnen twaalf uur, meestal eerder – maakt hoofd incidentencrisisbeheersing Vries met de getroffen pluimveehouder ‘een aanvalsplan’, toegespitst op onder meer de diersoort en het staltype. Stallen worden meestal hermetisch ‘dichtgeplakt’, waarna het binnenstromende gas zijn werk doet. Vleeskuikens, die meestal op de grond in grote nieuwe stallen zitten, zijn het makkelijkst te ruimen en worden zo mogelijk machinaal verzameld. Bij legkippen is dat lastiger, die zitten vaak in een ingewikkelde stalinrichting en moeten dan handmatig worden ‘geraapt’.

Een stal met tienduizend legkippen is binnen drie of vier uur leeggeraapt. Maar een bedrijf met honderdduizend kippen over meerdere etages is een ander verhaal. ‘Daar gaan we soms wel met vijftig pluimveerapers in en dan hopen we in twee dagen klaar te zijn’, aldus Vries.

Snelheid en zorgvuldigheid zijn belangrijk, onder meer omdat kadavers potentiële besmettingsbronnen blijven. Er worden maatregelen genomen om stofvorming tijdens het laden te voorkomen, bijvoorbeeld door verneveling van water. ‘Daarnaast is het voor een pluimveehouder emotioneel erg belastend om geconfronteerd te worden met een stal vol dode dieren’, vertelt hij. ‘Wij bieden de pluimveehouder, als onderdeel van de rouwverwerking, de mogelijkheid om te helpen bij de ruiming.’