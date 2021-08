Bijna 4 miljoen passagiers in tweede kwartaal van en naar Nederlandse vliegvelden

Een toerist op het strand van Barcelona krijgt een massage. Beeld Reuters

Vooral nadat het demissionair kabinet besloot om per 15 mei niet meer alle buitenlandse reizen te ontraden nam het aantal reizigers weer toe. In mei en juni vlogen 3 miljoen passagiers van of naar Nederland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Spanje was dit voorjaar de populairste bestemming, met 593 duizend passagiers, gevolgd door de Verenigde Staten. Tussen april en juni vlogen 271 duizend personen tussen de VS en Nederland. En dat terwijl Nederlanders, op enige uitzonderingen na, niet welkom zijn in de VS.

Opvallend is de afname van het reizigers van of naar het Verenigd Koninkrijk. Dit was voor de coronacrisis verreweg de drukste verbinding. Begin 2020 vlogen nog ruim 2 miljoen personen van of naar het VK, nu minder dan 200 duizend. Dit heeft verscheidene oorzaken. Door corona en Brexit zijn er veel minder zakenreizen, het VK kent strenge inreisregels, en er zijn veel minder overstappers op Heathrow of Schiphol.

Ook tussen Duitsland en Nederland worden veel minder passagiers vervoerd, voorheen bijna 800 duizend in een kwartaal, nu nog maar 164 duizend.

Het wordt ook weer drukker in de vliegtuigen. Begin 2020 was de gemiddelde bezettingsgraad van stoelen op passagiersvluchten meer dan 70 procent, in april 2020 minder dan 30 procent. In juni was weer ruim de helft van de stoelen per vlucht ingenomen door een passagier.