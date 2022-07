Bijna 340 mensen komen om door overstromingen Pakistan

Een straat staat onder water in de Pakistaanse stad Karachi. Beeld AP

Vooral in het zuidwesten van het land zijn er door moessonregens grote overstromingen ontstaan. In het gebied zijn huizen verwoest en wegen geblokkeerd. In de provincie Baloechistan zouden volgens het nationale bureau voor rampenbestrijding inmiddels zo’n 4.000 huizen zwaar beschadigd zijn door de overstromingen.

Woensdag probeerden reddingswerkers met boten en helikopters vele duizenden mensen te evacueren. Er zouden nog zo’n 50 duizend mensen vastzitten door de overstromingen. Zij kunnen niet wegkomen doordat bruggen en wegen zijn weggeslagen.

Ook Karachi, met bijna 15 miljoen inwoners de grootste stad van Pakistan, is zwaar getroffen door de overstromingen. Veel infrastructuur is verwoest en huizen zijn ingestort. Op veel plekken in de stad wordt geregeld de stroom uitgezet om elektrocutie te voorkomen.

Door de overstromingen neemt ook het risico op cholera toe omdat veel mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. In de afgelopen maanden zijn er al zeker 28 mensen overleden aan de gevolgen van cholera in de getroffen provincie Baloechistan. Al vele duizenden mensen werden ziek.

Om een snelle verspreiding van de ziekte te voorkomen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie medische kampen opgezet in het getroffen gebied. Deze week is begonnen met een vaccinatiecampagne.

Tijdens het moessonseizoen, van juli tot september, valt er in het gebied altijd veel regen, maar volgens de Pakistaanse hoofdmeteoroloog gaat het dit jaar om ‘de grootste hoeveelheid regen’ die ooit in het gebied is gevallen. De Pakistaanse minister voor klimaatverandering Sherry Rehman koppelde eerder deze maand al de grote hoeveelheid regen aan de klimaatcrisis. Ze noemde de regenval van dit jaar ‘een nationale ramp’. Dit jaar is het regenseizoen zo’n 87 procent zwaarder dan het gemiddelde.

Pakistan geldt als een van de landen die volgens de Global Climate Risk Index het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Minister Sherman verwacht dat de overstromingen in haar land de komende jaren zullen verergeren als klimaatverandering onverminderd doorzet.