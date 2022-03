Bijna 3,3 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, opvang in Nederland komt op stoom

Oekraïense vluchtelingen op een kermis in Amsterdam, waar ze gratis in attracties mochten. Beeld Koen van Weel / ANP

VN: grote zorgen om voedselvoorziening en humanitaire hulp in Oekraïne

Bijna 3,3 miljoen mensen zijn Oekraïne in de afgelopen drie weken ontvlucht, en 6,5 miljoen Oekraïners zijn ontheemd in eigen land. Het grootste deel van de vluchtelingen, ongeveer 2 miljoen, passeerde de Pools-Oekraïense grens. De Universiteit van Warschau schat dat hiervan 1,1 miljoen mensen in Polen zijn gebleven. De andere vluchtelingen reisden door naar andere EU-lidstaten. Duitsland registreerde bijna 200 duizend Oekraïense vluchtelingen, maar vermoedt dat het werkelijke aantal aanzienlijk hoger ligt.

Naast degenen die zijn gevlucht, zitten nog 13 miljoen Oekraïners vast in gebieden waar het conflict escaleert. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR sprak vrijdag over een ‘exponentiële groei’ in vraag naar humanitaire hulp. Vooral in zwaar getroffen steden als Marioepol en Soemy zijn kritieke en mogelijk fatale tekorten aan voedsel, water en medicijnen, aldus UNHCR-vertegenwoordiger Matthew Saltmarsh. Volgens het World Food Programme (WFP) is de voedselvoorziening in het land aan het instorten.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen komt op stoom in Nederland

In Nederland is het doel voor het realiseren van noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen bijna bereikt. Op 7 maart vroeg de regering aan alle 25 veiligheidsregio’s om elk binnen twee weken duizend opvangplekken te regelen. Donderdag stond de teller op ruim 23 duizend. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) kondigde aan dat hij de 25 duizend maandag zou gaan ‘halen of nagenoeg halen’.

Voorlopig loopt het aantal opvangplekken ruim voor op het aantal Oekraïners dat daar aanspraak op maakt. Na een korte piek vorig weekend is het aantal Oekraïners dat in de noodopvang terechtkomt gestabiliseerd op zo’n 500 per dag. Donderdag waren er in totaal 8.500 opvangplekken bezet, daarnaast verblijft een onbekend aantal op eigen initiatief elders.