Bijna 28 duizend Oekraïners in opvang overheid, 41 duizend bedden klaar • Oekraïne: vandaag ‘de laatste slag’ om Marioepol

• Zelenski voorspelt zwaar Russisch offensief: komende dagen zijn cruciaal

• Foto’s bevestigen volgens The New York Times dat het Russische leger in het dorp Boezova tientallen burgers heeft gedood

• De EU-buitenlandministers zijn bijeen in Luxemburg, waar ze onder meer praten over een mogelijk olie-embargo tegen Rusland

• De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer brengt vandaag een bezoek aan Vladimir Poetin in Moskou