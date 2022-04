Bijna 2 miljoen grote spaarders krijgen belastingkorting over 2021

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) en D66-Kamerlid Romke de Jong voorafgaand aan een debat over de vermogensrendementsheffing. Beeld ANP

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) schrijft dit donderdag aan de Tweede Kamer. Degenen die al een voorlopige aanslag over 2021 hebben betaald, krijgen de te veel betaalde belasting terug. Burgers die nog geen belasting hebben betaald over 2021, maar al wel aangifte hebben gedaan (dat moet voor 1 mei), kunnen een herziening van hun belastingaanslag verwachten. In de meeste gevallen is dat een verlaging.

De hersteloperatie kost de schatkist eenmalig 3,8 miljard euro. Belastingplichtigen die onder de doelgroep vallen hoeven niet zelf in actie te komen om belastingteruggaaf te krijgen; de fiscus verwerkt die correcties automatisch.

Bezwaar

Naast alle Box 3-belastingplichtigen in 2021 is er nóg een groep die in aanmerking komt voor een belastingteruggaaf. Voor ongeveer 610 duizend mensen berekent de Belastingdienst namelijk ook de aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020 opnieuw.

Het gaat om 60 duizend mensen die in die vier jaar bezwaar hebben gemaakt tegen hun definitieve belastingaanslag plus 560 duizend Nederlanders waarvan de belastingaanslag over die jaren nog niet definitief vaststaat. Bijvoorbeeld omdat ze heel laat aangifte hebben gedaan of omdat de Belastingdienst na al die jaren nog steeds geen definitieve aanslag heeft opgelegd. Dat zijn overwegend complexe aangiften, zoals van ondernemers.

Niet iedereen die onder de belastingherziening valt kan rekenen op belastingverlaging. Vooral mensen met alleen spaargeld profiteren van de herberekening van hun aanslag, omdat de spaarrente in 2021 zo goed als nul was (0,01 procent). In de oude Box 3-systematiek moesten spaarders (afhankelijk van de omvang van hun spaarvermogen) 0,6 tot 1,8 procent belasting over hun spaargeld afdragen. Dat is veel meer dan die spaarpot jaarlijks opbracht.

Nederlanders die hoofdzakelijk beleggingen – waaronder tweede huizen – in Box 3 opgeven krijgen geen, of veel minder belastingkorting. Pure beleggers zijn namelijk niet gedupeerd door de ‘oude’ vermogensrendementsheffing. De fiscus neemt bij de herziening aan dat beleggers 5,69 procent rendement maakten in 2021, hetzelfde percentage als in de oude rekenmethode. Het gemiddelde werkelijke rendement op effecten en vastgoed was vorig jaar hoger dan dat.

De kleinere groep die ook over de jaren 2017-2020 compensatie kan claimen krijgt wél geld terug als uit de herberekening blijkt dat deze mensen te veel belasting hebben betaald, maar hoeft niet bij te lappen als de aanslag daardoor hoger uitvalt. Correcties achteraf die in het nadeel van de burger uitpakken kunnen niet plaatsvinden, omdat de rechter heeft bepaald dat de Box 3-belasting sinds 2017 überhaupt niet in deze vorm opgelegd had mogen worden. Het rendement op beleggingen (obligaties, aandelen, vastgoed) wordt voor de periode 2017-2024 vastgesteld op het voortschrijdend marktgemiddelde over de voorgaande vijftien jaar.

Uitspraak Hoge Raad

Het kabinet is verplicht de vermogensrendementsheffing (Box 3-belasting of spaartaks) opnieuw te berekenen als gevolg van een arrest van de Hoge Raad op 24 december. De hoogste rechtbank stelde toen dat de Nederlandse Box 3-belasting sinds 2017 in strijd is met Europese regelgeving. In de praktijk betekent dit dat miljoenen Nederlanders de afgelopen vijf jaar te veel belasting over hun privévermogen hebben betaald. Het kabinet moet dat onrecht nu met terugwerkende kracht herstellen.

Mogelijk hebben straks alle Nederlanders die in 2017-2020 vermogensrendementsheffing betaalden recht op reparatiebetalingen, dus ook degenen die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar aantekenden tegen hun belastingaanslag. Dat is grotendeels dezelfde groep die nu restitutie krijgt over 2021. Van Rij neemt over eventuele herstelbetalingen over eerdere jaren pas een besluit, nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in een andere rechtszaak over de spaartaks. Dat arrest komt uiterlijk half oktober.

Over de jaren 2022 tot met 2024 zal de Box 3-belasting hetzelfde worden berekend als nu over het jaar 2021. Vanaf 2025 wil het kabinet een vermogensaanwasbelasting invoeren, waarbij het werkelijke rendement op spaargeld en beleggingen wordt belast. Dat kan niet eerder vanwege capaciteitsproblemen bij de fiscus.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de hersteloperatie 2,8 miljard gaat kosten en ongeveer 300 duizend mensen raakt. Dit was gebaseerd op informatie van het ministerie die later niet bleek te kloppen: de aanslagcorrectie kost 3,8 miljard en 610 duizend mensen komen ervoor in aanmerking.