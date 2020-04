Bijna 100-jarige Brit loopt 16 miljoen bijeen voor de gezondheidszorg

Oorlogsveteraan Tom Moore (99) is beig aan de laatste meters van de sponsorloop in zijn tuin. Beeld AP

Met deze ‘sponsorloop’ van in totaal 2.3 kilometer heeft de hoogbejaarde liefst 16 miljoen euro opgehaald voor de National Health Service (NHS). Het regende lovende reacties en de zanger Michael Ball droeg speciaal het liedje van Gerry and the Pacemakers voor.

Het initiatief ‘Kapitein Tom Moore’s honderdste verjaardag-loop voor de NHS’ begon ruim een week geleden, bij zijn woning in graafschap Bedfordshire. Via de donatiesite JustGiving wilde hij al lopend 1.000 pond ophalen voor het Britse zorgsysteem dat nu onder grote druk staat wegens de coronacrisis. Het bleek een succes te zijn. Uit binnen- en buitenland stroomde het geld binnen en er kwamen steeds meer nullen bij het streefcijfer. Bij zijn slotronde vormden soldaten van het Yorkshire Regiment een erewacht. De televisie zond de laatste meters live uit.

De Yorkshireman was in 1940 als 20-jarige toegetreden tot The Duke of Wellington Regiment, dat later zou opgaan in het Yorkshire Regiment. Gedurende de oorlog was hij opgeklommen tot de rang van kapitein. Hij diende onder meer in India en Birma. Tijdens zijn looptocht droeg hij trots zijn oorlogsmedailles. Hoewel hij steun nodig heeft hij het lopen is hij nog redelijk gezond voor zijn leeftijd. In een televisie-interview prees hij de NHS-artsen die hem geholpen hebben na het breken van zijn heup en na de ontdekking van huidkanker op zijn gezicht.

Zijn burgerzin is in de Britse pers afgezet tegen enkele bekendheden die hebben geklaagd over de effecten van de lockdown op hun geestesgesteldheid. Er gaan nu geluiden op om Moore, een civiel ingenieur, een ridderschap te geven, zodat hij zich Sir Thomas mag noemen. Dat is een beslissing die uiteindelijk in handen van de koningin ligt. 10 Downing Street heeft al laten doorschemeren dat dit eerbetoon onder weg is. Moore verklaarde bereid te zijn om te blijven lopen zolang mensen geld doneren. De NHS kan momenteel elke penny gebruiken.

Op 30 april viert hij zijn 100ste verjaardag, al kan er wegens het uitgaans- en samenscholingsverbod geen sprake zijn van een groot eeuwfeest. De Britse regering heeft donderdag bekend gemaakt de lockdown met drie weken te verlengen, worden er plannen opgesteld scholen, cafés en makelaarskantoren te heropenen. Er zijn inmiddels 13.729 Britten overleden aan het virus, maar dat zijn alleen de sterfgevallen in de ziekenhuizen. Mogelijk ligt het werkelijke aantal hoger, maar vergeleken met de eerder geschetste doemscenario’s valt het mee.