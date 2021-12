Bijna 1 op de 5 Zuid-Afrikaanse coronapatiënten is jonger dan 18

Een vrouw wordt gevaccineerd tegen covid-19 in de Hillbrow Clinic in Johannesburg, Zuid-Afrika. Beeld Shiraaz Mohamed / AP

Bijna 20 procent van de nieuwe coronapatiënten in Zuid-Afrika is jonger dan 18. Vooral bij de allerjongsten neemt het aantal opnamen snel toe. In de provincie Gauteng, waar de omikronvariant inmiddels dominant is, gaat het vooral om kinderen van jonger dan 5, zei gezondheidsdeskundige Waasila Jassat vrijdag in een virtuele persconferentie. De opnamecijfers voor kinderen onder de 10 in Zuid-Afrika zijn in twee weken tijd vertienvoudigd, van 26 opnamen in een week naar 259.

Maar wat dat precies betekent is onduidelijk. Denkbaar is dat artsen, nu de nieuwe variant rondgaat, gewoon het zekere voor het onzekere nemen, oppert Ntsakisi Maluleke, een volksgezondheidsexpert in de provincie Gauteng tegen persdienst Reuters. ‘Ze houden een kind liever een paar dagen onder toezicht. Maar we moeten wachten op het bewijs.’ Een andere mogelijke verklaring is dat het virus eerder rondgaat onder kinderen en de ouderen nog moet bereiken.

Opvallend is ook dat de patiënten minder ziek lijken, stelt een eerste analyse van ongeveer tweehonderd ziekenhuispatiënten door de Zuid-Afrikaanse Medische Onderzoeksraad. Zo behoeft maar ongeveer een op de vijf patiënten zuurstof, terwijl de covidafdeling in eerdere golven nog ‘herkenbaar was aan het onophoudelijke gesis van zuurstofflessen of piepende ademhalingsalarmen’, aldus de raad. Bovendien liggen de patiënten er relatief kort, aldus de raad: drie dagen, terwijl dat voorheen gemiddeld negen dagen was.

Maar ook dat zegt in feite nog weinig, erkennen de onderzoekers. Omdat in Zuid-Afrika alle nieuw opgenomen patiënten worden getest op corona, liggen de meeste coronapatiënten in het ziekenhuis daar in eerste instantie om een andere reden. Het hoge aantal corona-geïnfecteerden in het ziekenhuis is zodoende vooral een afspiegeling ‘van een hoger niveau van virusoverdracht in de gemeenschap in vergelijking met eerdere golven’, aldus de raad.

Dagelijks worden in heel Zuid-Afrika zo’n 300 patiënten met corona opgenomen, op een bevolking van zo’n 60 miljoen. Daarmee is het aantal nieuwe opnames sowieso een stuk lager dan in veel Europese landen, waaronder Nederland. Maar wat deskundigen vooral zorgen baart, is de snelle stijging. In Gauteng, waar ongeveer een kwart van de Zuid-Afrikanen woont, is het aantal opnamen ruimschoots verdubbeld in een week tijd, naar zo’n 200 coronapatiënten per dag.

En de piek is nog niet bereikt: afgelopen week testten tien keer zoveel Zuid-Afrikanen positief als de week daarvoor, gemiddeld tienduizend per dag. Wat deze steil oplopende lijn betekent voor de ziekenhuizen, zal pas over enkele dagen duidelijk worden. President Cyril Ramaphosa schreef maandag in een brief aan de bevolking dat de ziekenhuizen zich voorbereiden op een groter aantal patiënten, en riep iedereen nogmaals op zich te laten vaccineren.

Dat de nieuwe patiënten relatief jong zijn is mogelijk een vaccinatie-effect, volgens artsen in het Tshwane District. In de provincie is 57 procent van de 50-plussers gevaccineerd, bij 50-minners is dit minder dan 35 procent. Ook in de ziekenhuizen is dat patroon zichtbaar. Volgens de cijfers van de onderzoeksraad lagen er de afgelopen tijd vier keer zoveel ongevaccineerden met covid in het ziekenhuis als volledig gevaccineerden.

Grote delen van zuidelijk Afrika zetten zich schrap voor een nieuwe golf. Er zijn maar vier landen wereldwijd waar het aantal positieve testen nu sneller oploopt dan in Zuid-Afrika: de buurlanden Swaziland, Mozambique, Zimbabwe en Botswana.