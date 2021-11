Bijna 1 op de 5 testen is positief, ziekenhuiscijfers stijgen verder en veel besmettingen in Midden-Europa

Verplegend personeel op de IC-afdeling van het Maastricht UMC. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Beeld ANP

Bijna één op de vijf GGD-coronatesten blijkt positief

Bijna één op de vijf personen die de afgelopen week de GGD-teststraat bezocht, kreeg een positieve testuitslag. Het percentage positieve testen is in een week tijd toegenomen van 17,2 naar 18,8 procent. Dit is een teken dat het virus zich steeds sneller verspreid en veel besmette personen over het hoofd worden gezien. Elke dag worden zo’n 74 duizend personen getest in de GGD-teststraten, 20 duizend meer dan een week eerder. Een maand geleden werden er dagelijks ‘slechts’ 24 duizend coronatests uitgevoerd. Op zaterdag en zondag werden door een storing bij de GGD’s niet alle positieve testen gerapporteerd, maar het weekgemiddelde stijgt desondanks sterk met 37 procent naar 13.465 besmettingen per dag. De achterstand wordt de komende dagen ingelopen; hoeveel meldingen er vertraagd zijn door de storing is nog niet bekend.

Ruim 1.800 coronapatiënten in het ziekenhuis

De drukte in de Nederlandse ziekenhuizen neemt verder toe. Dagelijks komen er 229 nieuwe patiënten in het ziekenhuis door covid-19, een week eerder 192. De bezetting steeg in een week met 373 naar 1.863 patiënten. Daarvan liggen er 377 op een intensivecareafdeling, 72 meer dan een week eerder. Er zijn nog geen signalen dat deze stijging afremt. De kans dat een volledig gevaccineerd persoon op de ic belandt, is aanzienlijk kleiner dan bij een niet-gevaccineerde, maar bij 70-plussers is wel sprake van afnemende bescherming na verloop van tijd.

Lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk, hoge ziekenhuiscijfers in Slovenië

In grote delen van Europa worden ongekend veel nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Slovenië rapporteert de afgelopen week de meeste positieve testen, 1.064 per honderdduizend inwoners, zeker één op de honderd Slovenen testte positief. De situatie in de ziekenhuizen is er nijpend, het patiëntenaantal is omgerekend naar inwonertal bijna vijfmaal hoger dan in Nederland. Ook buurlanden Kroatië en Oostenrijk kampen met hoge besmettingscijfers, respectievelijk 912 en 808 per honderdduizend inwoners. In Oostenrijk moeten ongevaccineerden daarom vanaf maandag in lockdown, zij mogen enkel hun huis verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken. De Baltische staten zien ook nog een hoog aantal meldingen, maar zijn de piek inmiddels voorbij. In Spanje, Portugal en Italië, landen die in eerdere golven hard werden getroffen, blijft het aantal meldingen aanzienlijk lager dan in de rest van Europa.