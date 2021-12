Bijna 1 miljoen boosterprikken gezet in een week, maar Nederland haalt achterstand nog niet in

Een inwoner van de regio Utrecht krijgt een boosterprik in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Beeld ANP

14 procent van de totale bevolking heeft een boosterprik gehad

Tot en met 22 december kreeg 14 procent van de totale bevolking (inclusief kinderen) een extra prik toegediend, een week eerder was dit percentage 8,4. Het gaat om bijna 2,5 miljoen boosters, voornamelijk gezet bij ouderen en zorgmedewerkers. Vanaf vandaag kunnen personen geboren in 1970 en eerder online een afspraak inplannen bij de GGD’s.

Priktempo ligt in andere landen ook hoog, Nederland blijft achteraan bungelen

Het verschil met andere EU-landen wordt nog niet ingelopen, Nederland blijft onderaan de ranglijst bungelen. Alleen in Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Letland werden relatief minder extra prikken toegediend. Hier is de vaccinatiegraad voor de eerste twee prikken wel aanzienlijk lager dan in Nederland. In Bulgarije en Roemenië is respectievelijk 28 en 41 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Kroatië en Letland 52 en 67 procent. In Nederland is 73 procent van de totale bevolking volledig ingeënt.