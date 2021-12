Bijna 1.100 meer sterfgevallen dan verwacht, Limburg wordt zwaar getroffen

De ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

Oversterfte neemt verder toe, bijna 1.100 meer sterfgevallen dan verwacht

Bijna 4.100 sterfgevallen noteerde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in de week tot 28 november, een kleine 1.100 meer dan verwacht voor de tijd van het jaar. Dit is het grootste verschil tussen verwachte en werkelijke sterfte in ruim anderhalf jaar tijd.

Er stierven in een week 2.400 80-plussers, bijna 750 meer dan verwacht, maar ook bij 80-minners was sprake van oversterfte. Het RIVM meldde in dezelfde week 280 overledenen door corona. De werkelijke coronasterfte zal hoger zijn, hiervoor geldt geen meldingsplicht. Hoeveel mensen er daadwerkelijk aan corona gestorven zijn in november wordt over enkele maanden bekend, wanneer het CBS de doodsoorzakenstatistieken publiceert.

Limburg zag in november de meeste oversterfte; daar overleden 53 procent meer mensen dan verwacht. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland was de oversterfte beduidend hoger dan in de rest van Nederland. In Friesland week het aantal overledenen het minst af van de verwachting van het CBS, daar was 16 procent oversterfte.

Opnamecijfers in Limburg dubbel zo hoog als landelijk gemiddelde

Terwijl in de biblebelt de opnamecijfers zich stabiliseren, worden in Limburg juist steeds meer coronapatiënten opgenomen. Het aantal nieuwe opnamen in de 31 gemeenten waar de SGP minstens 10 procent van de stemmen kreeg, is nog altijd ongeveer anderhalf keer zo hoog als in de rest van Nederland, maar het neemt nauwelijks meer toe. In Limburg lijkt de piek nog niet in zicht. Daar zijn de afgelopen twee weken zo’n 40 coronapatiënten opgenomen per 100 duizend inwoners, twee keer zoveel als in de rest van Nederland. In heel Nederland worden dagelijks zo’n 360 covidpatiënten opgenomen. Er liggen nu in totaal 2.813 Nederlanders vanwege corona in het ziekenhuis, van wie 12 in Duitsland.