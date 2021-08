Liveblog Afghanistan

Bijleveld: vliegtuig met 35 Nederlanders op weg naar Tblisi • Taliban spreken met oud-president Karzai

Met de eerste evacuatievluchten vanuit Kabul zijn duizenden Afghanen in veiligheid gebracht. De mensen die Nederland had willen weghalen, kregen dinsdagavond niet de kans om in het vliegtuig te komen. Volg hier het laatste nieuws.