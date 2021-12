Bijleveld en Kaag waren gewaarschuwd voor val van Kabul, maar militaire hulp bleef uit

Kort voor het debat half september over de situatie in Afghanistan: demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair premier Mark Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant, die gebaseerd is op 800 pagina’s aan vrijgegeven e-mails tussen diplomaten en gesprekken met betrokkenen. Over de val van Kabul op 15 augustus is internationaal nog veel commotie. Ook Amerikaanse, Britse en Duitse politici zeggen dat de machtsovername door de Taliban hen totaal heeft overvallen, terwijl ook in die landen nu steeds meer informatie naar buiten druppelt dat politici wel degelijk werden gewaarschuwd.

Dat roept de vraag op waarom die landen, waaronder Nederland, ervoor kozen om Afghanen die jaren voor hen hadden gewerkt niet tijdig te evacueren. Het gaat bijvoorbeeld om tolken die voor Nederlandse militairen werkten. De nieuwe machthebbers zien hen als landverraders. Enkelen zouden al zijn vermoord. Circa tweeduizend Afghanen wachten nog op evacuatie naar Nederland. Anderen, zelfs Afghanen die meer dan tien jaar de ambassade in Kabul bewaakten, zijn categorisch afgewezen voor evacuatie.

‘Gevaarlijke fase’

De signalen dat het mis zou gaan in Afghanistan komen al in het voorjaar van 2021, als de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden door zijn topgeneraal Kenneth McKenzie wordt gewaarschuwd voor een ‘onvermijdelijke’ ineenstorting van Afghanistan als Amerikaanse militairen zich terugtrekken. In april uiten de Britten soortgelijke twijfels. Op 28 juni waarschuwt de Britse ambassadeur, Sir Laurie Bristow, zijn bazen in Londen dat de Taliban ‘zich lijken te positioneren om grote bevolkingscentra in te nemen’.

Op 2 juli lekken CIA-officieren en militairen naar media dat zij inschatten dat de regering van Ashraf Ghani ‘ernstig in gevaar’ is, omdat die niet kan opboksen tegen de Taliban. Op 2 augustus meldt de Britse ambassadeur: ‘We gaan een nieuwe, gevaarlijke fase in.’ Op 6 augustus waarschuwt de Duitse ambassadeur in Washington haar superieuren in Berlijn voor een Saigon-achtig scenario, verwijzend naar de Vietnamoorlog: de Afghaanse regering kan sneller vallen dan verwacht; de ambassadeur adviseert de noodplannen voor de post Kabul in werking te stellen.

Witte vlag al gehesen

Ook de Nederlandse ambassade is zich dan al zeer bewust van het naderende onheil en vraagt meermalen om extra hulp van Defensie om Afghanen te evacueren. Al op 4 augustus geeft plaatsvervangend ambassadeur Cees Roels het dringende advies aan Den Haag om militairen te sturen. ‘Dit betekent dat Defensie een team gereed moet maken. Alleen een vliegtuig sturen is onvoldoende. Actie: team gereed maken dat tolken die al in Kaboel zijn opvangt, checkt op ID en begeleidt voor evacuatie (militair).’ Op 12 augustus waarschuwt hij: ‘Het slotoffensief van de Taliban richting Kabul is begonnen.’ Maar pas nadat de Taliban hun witte vlag al hebben gehesen in Kabul stuurt Nederland een eigen militair toestel met militaire beveiliging. Dat komt pas op 18 augustus aan.

De oorzaak voor de trage reactie moet volgens betrokkenen gezocht worden in een ‘volledige disconnect’ tussen enerzijds de Nederlandse ambassadestaf in Kabul en anderzijds de besluitnemers bij Defensie en Buitenlandse Zaken in Den Haag. In Kabul werd sterk de urgentie gevoeld om in te grijpen, in Den Haag ontbrak dat gevoel juist. In juni waren de laatste Nederlandse militairen al teruggekeerd naar Nederland, waarmee voor Defensie ‘het boek gesloten was’. De kwestie rond de tolken speelde nog wel, maar minister Bijleveld maakte tegenover de Kamer duidelijk dat militaire evacuatie geen optie was. Hoofdrolspelers Kaag en Bijleveld werden bovendien afgeleid door andere belangrijke zaken in Nederland, zoals de kabinetsformatie en vakanties.

Buitenlandse Zaken en Defensie willen niet inhoudelijk reageren op de reconstructie, maar willen ‘voor de zorgvuldigheid en de volledigheid’ het officiële ‘externe en onafhankelijke onderzoek’ naar de gebeurtenissen afwachten. Een eerste evaluatiebureau dat de ministeries inhuurden, concludeerde deze week dat de evacuatie van 1.600 tot 2.000 personen uit Kabul ‘een ongekende’ en ‘buitengewoon knappe prestatie’ is geweest.