‘Bijenkorf komt in Thaise handen na verkoop moederbedrijf’

Rijen voor de Bijenkorf in Amsterdam. Beeld Raymondn Rutting / de volkskrant

Dat melden het Britse dagblad The Times en persbureau Bloomberg. De Bijenkorf valt onder Selfridges Group, een groep van 25 warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada. De groep kwam in 2011 in handen van de Canadese miljonairsfamilie Weston.

De deal is nog niet volledig in kannen en kruiken, maar de familie verwacht volgens The Times dat de Bijenkorf en de andere warenhuizen voor het einde van dit jaar verkocht zijn aan het Thaise Central Group. De waarde van Selfridges Group wordt omgerekend op zo’n 4,7 miljard euro geschat. De Bijenkorf zegt niet in te kunnen gaan op de overname.

De verkoop van het moederbedrijf van de Bijenkorf komt niet geheel uit de lucht vallen. De familie zou sinds pater familias Galen Weston in april van dit jaar overleed al van de groep af willen.

Naaiwinkeltje

De potentiële nieuwe eigenaar Central Group is tevens een familiebedrijf, gesticht door de Thaise familie Chirathivat. Begonnen als een naaiwinkeltje in de hoofdstad Bangkok in 1947, opende het negen jaar later het eerste warenhuis van Thailand. Daarna groeide het uit tot een van de grootste bedrijven van het Aziatische land. Het conglomeraat bezit warenhuizen, hotels, restaurants en ander vastgoed.

Met de aankoop van Selfridges Group zet Central Group een serieuze stap op de Europese markt. Het bezit momenteel al het Italiaanse warenhuis Rinascente en het Duitse KaDeWe.

Volgens sectoreconoom Dirk Mulder van ING hoeft de overname door het Thaise conglomeraat niet nadelig te zijn voor de Bijenkorf. ‘Een nieuwe eigenaar kan nieuwe inzichten meebrengen. De eerdere drama’s rond Hema en V&D hebben laten zien dat de retail niet al te positieve ervaringen heeft met private equitybedrijven. Maar de Central Group heeft al warenhuizen in Europa en dus kennis van deze markt. Daarvan kan ook de Bijenkorf profiteren.’

Toeristen

Tegelijkertijd verwacht Mulder dat de Central Group bij zijn Europese bezittingen zeker zal kijken naar de kosten. ‘Nu de toeristen wegblijven vanwege de pandemie zal de Central Group wellicht overwegen met hoeveel vestigingen van de Bijenkorf een gezonde exploitatie kan worden gegarandeerd.’

De Bijenkorf begon in 1870 eveneens als naaiwinkel, op de Amsterdamse Nieuwendijk. In 1915 verhuisde naar het pand bij de Dam waar nog steeds het bekendste warenhuis staat. Inmiddels heeft de Bijenkorf ook vestigingen in Amstelveen, Utrecht, Den Haag, Maastricht Rotterdam en Eindhoven.

Tot 1999 viel de Bijenkorf onder Koninklijke Bijenkorf Beheer, waar ook Hema onderdeel van was. Toen fuseerde het met Vendex, het moederbedrijf achter V&D. In 2011 werd de Bijenkorf overgenomen door Selfridges. Bij de Bijenkorf werken in totaal zo’n 2.500 mensen, het hoofdkantoor staat in Amsterdam Zuidoost.