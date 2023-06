Bijbelverbod op scholen in deel van Utah, na klacht van ouder die hypocrisie van boekverboden aan wil kaarten

Het boek The Bluest Eye van Toni Morrison is op sommige scholen in Utah verboden. Beeld AP

Dat betekent dat de Bijbel niet meer in de bibliotheek mag staan van lagere scholen en middle schools (voor kinderen tot een jaar of 14) in het Davis School District in de Amerikaanse staat. Op high schools blijft de Bijbel wel toegestaan.

In de praktijk zal er weinig veranderen; het besluit raakt slechts ‘zeven of acht’ van die scholen, zegt het district. De beslissing toont wel aan dat de wetgeving die wordt gebruikt om met name progressieve boeken te verbieden, zich ook tegen de conservatieve initiatiefnemers kan keren.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Sinds vorig jaar geldt in Utah een wet waarmee boeken met ‘gevoelige inhoud’ verbannen kunnen worden op openbare scholen. Daaronder vallen boeken die ‘pornografisch’ zijn of die ‘schadelijk zijn voor minderjarigen’.

1.500 boekverboden

In feite komt het er echter op neer dat vooral boeken met een progressieve inhoud worden verboden. Zo is bijvoorbeeld The Bluest Eye in de ban gedaan, een boek uit 1970 over een zwart Amerikaanse meisje dat blauwe ogen wil, omdat ze door haar huidskleur als lelijk wordt gezien. Ook Gender Queer, een autobiografische graphic novel van een transgender auteur, is verboden.

Veel conservatieve staten kennen inmiddels vergelijkbare wetten. Het aantal boekverboden neemt snel toe. In alle staten bij elkaar werden in de tweede helft van vorig jaar bijna 1.500 boeken verboden, 28 procent meer dan in de eerste helft van het jaar, aldus PEN America, een ngo die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting.

Een ouder in Utah stapte naar het Davis School District om dan ook maar de Bijbel te laten verbieden. ‘Incest, onanie, bestialiteit, prostitutie, genitale verminking, orale seks, dildo’s, verkrachting en zelfs kindermoord’, somde de ouder op: ‘Volgens onze nieuwe definitie is dit pornografisch.’

Win-winsituatie

Conservatieve belangengroepen en politici reageerden afwijzend. Utah Parents United, groot voorvechter van de wet uit 2022, vond dat de klagende ouder ‘dat duidelijk doet om ouders te ondermijnen die onze kinderen zorgvuldig willen beschermen tegen verslavende pornografische stimuleringsmiddelen’. De Republikeinse politicus Ken Ivory, de indiener van de wet, noemde de klacht ‘een capriool dat ten koste gaat van geld voor scholen’. Een commissie moest zich immers over klacht buigen.

Voor de klager ontstond een win-winsituatie. Als ze de Bijbel zouden verbieden, gaven conservatieve schoolbestuurders toe dat het boek dat de hoeksteen van hun geloof vormt ongepast is voor kinderen. Zouden ze het niet doen, dan viel het te interpreteren als extra bewijs van hun vooringenomenheid.

De beslissing om het boek te verbannen noopte Republikein Ivory tot een herziening van zijn standpunt. Voor kinderen op de basisschool of op middle school is het zelfstandig lezen van de Bijbel ‘te uitdagend’, aldus Ivory. ‘De Bijbel kan het best thuis en rond de haard onderwezen en begrepen worden, samen met het gezin.’