BIJ1 oordeelt snoeihard over gedrag van geroyeerde Quinsy Gario: ‘toxisch’ en ‘manipulatief’

Gario heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Al tijdens de campagne - van november tot februari - kwamen er meerdere signalen van vrijwilligers binnen bij het bestuur dat zij zich onveilig voelde in aanwezigheid van Gario. ‘Deze signalen gingen onder andere over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden’, zei partijvoorzitter Jursica Mills zaterdag tijdens een digitale ledenvergadering van BIJ1.

Als gevolg daarvan gaven vrijwilligers aan het contact met de nummer 2 op de lijst ‘te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.’ Reden voor het bestuur om meerdere gesprekken met Gario te voeren over zijn gedrag. Maar dat leidde volgens de partijvoorzitter niet tot verbetering.

Een onafhankelijke extern bureau onderzocht 16 klachten en concludeerde begin juli dat de situatie onhoudbaar was. ‘Thema’s in het rapport zijn: ‘Zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer’, verklaart partijvoorzitter Mills zaterdag. ‘De duidelijke aanbeveling was dat het bestuur het lidmaatschap van Quinsy op basis van het artikel 7 lid 2 van de statuten moest beëindigen.’

Welkom bij dit liveverslag. We zullen mee-tweeten met wat er tijdens de ALV door onze voorzitter wordt gezegd over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Let op: opzichzelfstaande tweets kunnen context missen. Later vandaag volgt een volledig overzicht. — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) 24 juli 2021

Interne verdeeldheid

Het royement van Gario heeft afgelopen week gezorgd voor een hoog opgelopen ruzie binnen de partij. Vanuit de aanhang van Gario is gesuggereerd dat de antiracisme-activist, die vooral bekend is van zijn acties tegen Zwarte Piet, uit de partij zou zijn gezet door witte mensen die zelf meer invloed willen hebben. Naast vragen over het royement is er kritiek op het advocatenbureau, bestaande uit ‘uitsluitend witte mensen’, dat het onderzoek naar de klachten over Gario heeft uitgevoerd.

Partijvoorzitter Mills is gegriefd door de verdachtmakingen. ‘Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet’, zegt Mills. De partij zou voor het onderzoek hebben gezocht naar een bureau met meer diversiteit. ‘Helaas hebben wij die niet gevonden.’

Meerdere keren benadrukte de partijvoorzitter zaterdag dat het haar aangrijpt dat de klagers niet door iedereen worden geloofd. ‘Het valt mij zwaar dat het verdriet van de mensen die mij huilend hebben opgebeld zo is gediskwalificeerd. Aan de slachtoffers wil ik echt meegeven dat ik echt met jullie meeleef. Alle berichten die op sociale media zijn verschenen... Ik voel voor jullie.’

Verbijstering

Gario zei eerder deze week verbijsterd te zijn dat hij uit de partij is gezet. ‘Ik moet gerehabiliteerd worden’, aldus Gario maandag in zijn eerste reactie. ‘Hoe kan ik mijn naam zuiveren als ik niet weet waarvan ik word beschuldigd?’

Het bestuur bestrijdt nu stellig dat Gario niet zou weten waar de beschuldigingen om draaien. In ieder geval in februari, maart en mei is hij geïnformeerd over de klachten, stelt Mills. In juli is hij meerdere malen uitgenodigd om over de uitkomsten van het onderzoek te praten, maar op die uitnodiging zou Gario niet hebben gereageerd. In een eerste reactie op twitter noemt Gario dit ‘een leugen’.

Nog een leugen. Jursica Mills, Cheryl Vliet, Ivanka Annot, Mannus Boote, Leonieke Schouwenburg en Rebekka Timmer hebben op 13 juli om 6.20 gemaild. Ik heb om 10.28 geantwoord. Daar is geen antwoord op gekomen vanuit hen. Twee dagen later krijg ik een bericht van @NielsMarkus. https://t.co/KB9CdCYSup — De regels van Quinsy en een heleboel anderen (@quinsyg) 24 juli 2021

Hoewel de rust nog lang niet is wedergekeerd in de partij, is een implosie van BIJ1 vooralsnog niet aanstaande. Een groep van zo’n 200 leden eiste eerder deze week in de partij uitleg over het verwijderen van Gario. Maar met een ledental van 3.000 lijken zij vooralsnog in de minderheid.

Achter de schorsing van Gario woedt een machtsstrijd binnen Bij1, vertelden insiders in de partij eerder aan de Volkskrant. Aan de ene kant is er de gematigde stroming binnen BIJ1, vertegenwoordigd door Sylvana Simons, die wil opkomen voor álle onderdrukten in de samenleving en dus niet alleen voor mensen van kleur.

Lijnrecht daar tegenover staan leden die vinden dat de partij zich vrijwel uitsluitend moet richten op antiracisme, met meer mensen van kleur op belangrijke posities in de partij. Deze leden zien in Gario hun boegbeeld. Dat juist hij uit de partij is gezet, vinden zij verdacht en een vorm van racisme. Een hoge partijbron vermoedt dat Gario en zijn aanhang bezig zijn met een ‘zorgvuldig opgebouwde couppoging’.