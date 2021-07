BIJ1 gaat verder zonder Quinsy Gario, en die wil graag weten waarom

Quinsy Gario, nummer twee van de kandidatenlijst van BIJ1. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Ik moet gerehabiliteerd worden’, aldus Gario maandag in zijn eerste reactie. ‘Hoe kan ik mijn naam zuiveren als ik niet weet waarvan ik word beschuldigd?’

Gario meldde zich in 2021 op het landelijke politieke toneel als kandidaat-Kamerlid voor BIJ1, de partij van Tweede Kamerlid en boegbeeld Sylvana Simons. Als een van de eerste voorvechters van de strijd tegen het koloniaal-stereotype uiterlijk van Zwarte Piet werd hij in 2011 hardhandig opgepakt door de politie van Dordrecht tijdens een demonstratie. Bijna tien jaar later knielden enkele politieagenten afgelopen zomer mee bij de Black Lives Matter-demonstraties in Nederland. Voor Gario hét moment om de politiek in te stappen.

‘In de bestaande partijen zitten ook allemaal mensen met heel goede intenties. Alleen, ze zijn niet in staat gebleken om racisme en geweld tegen mensen van kleur aan te kaarten en te bestrijden’, zo lichtte hij zijn kandidatuur toe in een interview met Caribisch Netwerk.

Maar voor Gario is er geen plek meer in BIJ1. Het bestuur zegt in een reactie ‘signalen’ over de nummer twee niet langer te kunnen negeren. De partij liet de zaak onderzoeken door advocatenbureau Van Overbeek De Meyer en zegt geschrokken te zijn van de bevindingen. Over wat zich precies heeft voorgedaan, wil het bestuur vooralsnog niet verder uitweiden. Wel benadrukt het dat het niet gaat om MeToo-achtige beschuldigingen. ‘De betrokkenen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en we willen Quinsy eerst in de gelegenheid stellen zelf kennis te nemen van het rapport’, aldus partijvoorzitter Jursica Mills. Dat is nog niet gebeurd, omdat Gario volgens het bestuur ‘daartoe niet in de gelegenheid’ zou zijn geweest.

Maar volgens Gario weigert het bestuur juist de bevindingen van het rapport met hem te delen. ‘Ik kan het rapport alleen mondeling toegelicht krijgen in bijzijn van het bestuur. Maar ik wil het rapport toegestuurd krijgen en het rustig kunnen lezen.’ Dat is niet mogelijk, zegt Mills. ‘Dat is het proces dat het advocatenkantoor heeft vormgegeven.’ Ze roept Gario op het gesprek alsnog aan te gaan.

Tot het zover komt, is het voor Gario gissen waarom hij uit de partij is gezet. Al heeft hij wel een vermoeden: ‘Ik heb eerder geprobeerd een klacht in te dienen over de concentratie van verschillende functies bij de leden van het bestuur.’ Ook spreekt hij over pestgedrag in de partij dat hij bespreekbaar wilde maken. Over wie dat gaat, wil hij niet zeggen. ‘Dat houd ik liever intern.’ Volgens Gario is het onderzoek naar ‘de signalen’ na zijn klachten opgestart. Voorzitter Mills bestrijdt die suggestie. Het klopt dat Gario dubbelfuncties en pestgedrag eerder heeft aangekaart, maar volgens Mills passen de dubbelfuncties binnen de gedragscode en staat Gario’s kritiek los van de klachten over hem die zijn binnengekomen.

Gario zegt door te blijven gaan met zijn strijd tegen racisme en onderdrukking. Als nummer twee op de kieslijst heeft hij het recht zijn Kamerzetel op te eisen wanneer partijleider Sylvana Simons zich om wat voor reden dan ook terugtrekt gedurende deze zittingsperiode van de Kamer. Of hij dat van plan is, laat hij in het midden.

‘Ik hoop dat mensen die strijden tegen onderdrukkende systemen hun weg blijven vinden en zich hierdoor niet laten afschrikken. Het is niet zo dat als het op een plek niet lukt, je moet stoppen. Dan moet je het zelf doen.’